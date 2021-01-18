На аллее горбольницы № 20 в Ростове появится памятник врачу

«Было много сторонников, которые предлагали установить памятник в центре города. Но мы считаем, что центр у нас и так перенасыщен. К тому же, горбольница № 20 одной из первых начала борьбу с тяжелым недугом, сегодня там строится еще одно инфекционное отделение. На ее территории есть аллея — прекрасная территория для установки монумента. Поэтому мы выдвинули именно такую идею, хотя решать, конечно же, не нам», — отмечает Елена Пелецкая.