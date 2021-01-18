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Posted 18 января 2021, 13:59

Published 18 января 2021, 13:59

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

На аллее горбольницы № 20 в Ростове появится памятник врачу

На аллее горбольницы № 20 в Ростове появится памятник врачу

18 января 2021, 13:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Идея о создании памятника врачу в Ростове родилась у общественников в связи с событиями пандемии еще в декабре, планируется, что памятник будет установлен весной 2021 года, сообщает RostovGazeta член общественной палаты города Ростова-на-Дону Елена Пелецкая.

По ее словам, идея создать такой памятник в Ростове возникла в декабре 2020 года.

«Для реализации задуманного мы обратились к Вячеславу Павловичу Козлову — члену Союза архитекторов России, заслуженному художнику РФ, для того, чтобы он создал эскиз будущего монумента», — сообщает Елена Пелецкая.

Она рассказывает, что в числе поддержавших инициативу общественников — профессор ЮФУ, сын известного ростовского сердечно-сосудистого хирурга Сергей Дюжиков, министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, первый заместитель главы городской администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Юрий Овчинников.

На возведение памятника будут задействованы всевозможные источники финансирования: деньги общественников, предпринимателей, обычных граждан, которые не остались равнодушными и отозвались на инициативу. Местом установки памятника выбрана аллея перед городской больницей № 20.

«Было много сторонников, которые предлагали установить памятник в центре города. Но мы считаем, что центр у нас и так перенасыщен. К тому же, горбольница № 20 одной из первых начала борьбу с тяжелым недугом, сегодня там строится еще одно инфекционное отделение. На ее территории есть аллея — прекрасная территория для установки монумента. Поэтому мы выдвинули именно такую идею, хотя решать, конечно же, не нам», — отмечает Елена Пелецкая.

Общественники планируют, что уже к весне 2021 года памятник врачу в Ростове будет установлен.

Напомним, что места установки памятных знаков в честь выдающихся людей и важных событий озвучили в городской администрации в декабре 2020 года.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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