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Posted 19 января 2021, 14:25

Published 19 января 2021, 14:25

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

В школах Ростовской области 15 классов перешли на дистанционку из-за коронавируса

В школах Ростовской области 15 классов перешли на дистанционку из-за коронавируса

19 января 2021, 14:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области из-за заболевания коронавирусом 15 классов перешли на дистанционное обучение, прозвучало во время заседания.

Эту информацию озвучил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Школы располагаются в нескольких территориях, в том числе Ростове, Усть-Донецком и Мартыновском районах.

«Эта мера действенная, она применяется там, где выявляются больные дети или персонал. И мы вместе с Минобразования региона будем активно ее использовать», — заявил Ковалев.

Добавим, что число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 59 тысяч. В данный момент в регионе проходит массовая вакцинация против коронавируса.

Всего в области предусмотрено 83 прививочных пункта.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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