В школах Ростовской области 15 классов перешли на дистанционку из-за коронавируса

Posted 19 января 2021, 14:25
Published 19 января 2021, 14:25
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Эту информацию озвучил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Школы располагаются в нескольких территориях, в том числе Ростове, Усть-Донецком и Мартыновском районах.
«Эта мера действенная, она применяется там, где выявляются больные дети или персонал. И мы вместе с Минобразования региона будем активно ее использовать», — заявил Ковалев.
Добавим, что число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 59 тысяч. В данный момент в регионе проходит массовая вакцинация против коронавируса.
Всего в области предусмотрено 83 прививочных пункта.