На 5% выросли потребительские цены в Ростовской области в 2020 г

Больше всего за год на донских прилавках подорожало подсолнечное масло - на 28,8%, куриные яйца - на 25,6%, крупы и бобовые - на 19,7%, плодоовощная продукция - на 18,8%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 112,3%, макаронные изделия - на на 111,2%, масло сливочное - на 4,5%, молоко и молочная продукция - на 4,1%, рыба и морепродукты - на 3,2%, а мясо и птица - на 2,5%.