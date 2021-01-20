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Posted 20 января 2021, 09:47

Published 20 января 2021, 09:47

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

На 5% выросли потребительские цены в Ростовской области в 2020 г

На 5% выросли потребительские цены в Ростовской области в 2020 г

20 января 2021, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За год потребительские цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5,2%, говорится в сообщении Ростовстата.

В большей степени в декабре 2020 года в регионе подорожали продукты питания - на 5,7%, по сравнению с данными с декабрем 2019 года, а без учета алкогольных напитков - на 8,3%.

Больше всего за год на донских прилавках подорожало подсолнечное масло - на 28,8%, куриные яйца - на 25,6%, крупы и бобовые - на 19,7%, плодоовощная продукция - на 18,8%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 112,3%, макаронные изделия - на на 111,2%, масло сливочное - на 4,5%, молоко и молочная продукция - на 4,1%, рыба и морепродукты - на 3,2%, а мясо и птица - на 2,5%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 3,9% за год. Больше всего в этой категории товаров подорожали табачные изделия - на 8,4% и медикаменты на 11,9%.

Что касается платных услуг, то цены на них выросли за год на 3,6%. Быстрее всего в 2020 году дорожали услуги страхования - на 11,2% и услуги связи - на 8,8%.

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