На 5% выросли потребительские цены в Ростовской области в 2020 г

Posted 20 января 2021, 09:47
Published 20 января 2021, 09:47
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
В большей степени в декабре 2020 года в регионе подорожали продукты питания - на 5,7%, по сравнению с данными с декабрем 2019 года, а без учета алкогольных напитков - на 8,3%.
Больше всего за год на донских прилавках подорожало подсолнечное масло - на 28,8%, куриные яйца - на 25,6%, крупы и бобовые - на 19,7%, плодоовощная продукция - на 18,8%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 112,3%, макаронные изделия - на на 111,2%, масло сливочное - на 4,5%, молоко и молочная продукция - на 4,1%, рыба и морепродукты - на 3,2%, а мясо и птица - на 2,5%.
Цены на непродовольственные товары выросли на 3,9% за год. Больше всего в этой категории товаров подорожали табачные изделия - на 8,4% и медикаменты на 11,9%.
Что касается платных услуг, то цены на них выросли за год на 3,6%. Быстрее всего в 2020 году дорожали услуги страхования - на 11,2% и услуги связи - на 8,8%.