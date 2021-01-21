Ростовские музыканты из группы «Каста» потребовали освободить Навального

Posted 21 января 2021, 07:43
Published 21 января 2021, 07:43
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
«Мы хотим поделиться нашим видением ситуации с Алексеем Навальным, нашим видением, совпадающим с видением огромного количества людей. Популярный и всеми любимый человек выпускает расследования и критикует власть, расследования эти подтверждаются, власть решает его убить, по случайности у нее это не получается, его излечивают за границей, он возвращается в страну, его сажают в тюрьму», — говорит на камеру рэпер Влади.
При этом его товарищ по группе Шым интересуется, за что преследуют Навального. На что Влади отвечает: «Он критикует власть».
Кроме ростовских музыкантов, за Навального вступились бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Гуриев, писатель Дмитрий Глуховский, музыкант Noize MC, музыкант из группы «Кровосток» Антон Черняк, блогер Александра Митрошина и другие известные люди.
Напомним, что 17 января Алексей Навальный приземлился в аэропорту Шереметьево после лечения в Германии. Политика задержали. За время отсутствия Навального ФСИН обвинила его в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». Суд, состоявшийся 18 января прямо в отделении полиции в городе Химки, куда доставили оппозиционера, продлил его задержание на 30 суток.