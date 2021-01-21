Ростовские музыканты из группы «Каста» потребовали освободить Навального

«Мы хотим поделиться нашим видением ситуации с Алексеем Навальным, нашим видением, совпадающим с видением огромного количества людей. Популярный и всеми любимый человек выпускает расследования и критикует власть, расследования эти подтверждаются, власть решает его убить, по случайности у нее это не получается, его излечивают за границей, он возвращается в страну, его сажают в тюрьму», — говорит на камеру рэпер Влади.