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Детский омбудсмен Черкасова осудила ростовчан, которые взяли на акции протеста детей

23 января 2021, 17:08
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону родители, которые берут с собой детей на несанкционированные митинги, поступают бессовестно, заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Черкасова.

Она напомнила, что подобные манипуляции с детьми являются незаконными. По ее словам, люди пытаются получить корыстную выгоду, когда вовлекают несовершеннолетних в подобные мероприятия.

«Родители должны быть ответственными за жизнь, здоровье детей. Молодежь же участвует в подобных шествиях из-за любопытства. Я не заметила детей, которые бы претендовали на роль активистов», — пишет Don24 со ссылкой на слова Черкасовой.

Она посоветовала родителям уделять больше времени образованию детей. Напомним, что во время субботнего шествия задержали более 20 человек.

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