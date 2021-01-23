Детский омбудсмен Черкасова осудила ростовчан, которые взяли на акции протеста детей

Она напомнила, что подобные манипуляции с детьми являются незаконными. По ее словам, люди пытаются получить корыстную выгоду, когда вовлекают несовершеннолетних в подобные мероприятия.
«Родители должны быть ответственными за жизнь, здоровье детей. Молодежь же участвует в подобных шествиях из-за любопытства. Я не заметила детей, которые бы претендовали на роль активистов», — пишет Don24 со ссылкой на слова Черкасовой.
Она посоветовала родителям уделять больше времени образованию детей. Напомним, что во время субботнего шествия задержали более 20 человек.