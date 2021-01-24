Частные руки или крыло государства: нужна ли в России национализация нефтянки

Стабильность нефтегазового сектора в России в настоящее время в большей степени обеспечивает государство. Однако призывы о приватизации отрасли звучат в нашей стране все чаще.
Если в 1997 году при участии государства в России добывалось около 7% от всего объема нефти, то на сегодняшний день эта доля достигает 63%. И конкурентов у государственных компаний в этом секторе нет. Призывы о национализации нефтегазовых компаний звучат чаще всего со стороны представителей коммунистической партии, которые сету.т, что когда-то эти компании были проданы за какие-то гроши, а потом их собственники стали получать баснословную прибыль. Однако мало кто тратился на модернизацию производства.
По словам представителя партии КПРФ Юрия Афонина, в нашей стране практически отсутствуют примеры того, как кому-то в 90-е досталось госпредприятие и новый собственник его эффективно использовал и развивал. “Если ты не вкладывал деньги, а только выжимал, это, естественно, будет более прибыльно. Но это путь в никуда», — считает он.
Сторонники национализации считают, что так можно было бы решить вопрос привлечения инвестиций, чтобы у руководства отпало желание зарабатывать деньги, а в последствии можно было бы ввести госрегулирование цен на топливо.
По мнению Афонина, обеспечить работоспособность старых предприятий нефтегазового сектора сможет только государство.
Однако другие эксперты уверены, полная национализация нефтегазовой отрасли в нашей стране невозможна. И речь тут идет не о самих добывающих компаниях, а об их подрядчиках, в этом сегменте для государства места не осталось вовсе, его заняли заграничные фирмы.
Даже в условиях санкций частные нефтегазовые компании могут использовать иностранные технологии, а крупным игрокам и вовсе проще всего отдать работу с персоналом на аутсорсинг.
Частным компаниям проще привлекать заемные средства и проявлять гибкость к условиям рынка, это позволяет им выживать. Государственные компании в таких же условиях уже ждало бы банкротство.
По мнению экспертов издания, даже если отрасль будет национализирована, подрядные организации все равно останутся частными.