Частные руки или крыло государства: нужна ли в России национализация нефтянки

Если в 1997 году при участии государства в России добывалось около 7% от всего объема нефти, то на сегодняшний день эта доля достигает 63%. И конкурентов у государственных компаний в этом секторе нет. Призывы о национализации нефтегазовых компаний звучат чаще всего со стороны представителей коммунистической партии, которые сету.т, что когда-то эти компании были проданы за какие-то гроши, а потом их собственники стали получать баснословную прибыль. Однако мало кто тратился на модернизацию производства.