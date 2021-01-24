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Перекрытия дорог и десятки задержанных: как прошел незаконный митинг в Ростове

24 января 2021, 06:36
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону в субботу прошла несанкционированная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая завершилась задержаниями, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Люди начали приходить к 14 часам к Публичной библиотеке, еще примерно через час на Пушкинской было очень много людей. При этом некоторые улицы закрыли для прохода, а на дорогах появились пробки.

На улицах было очень много сотрудников полиции, стояли несколько автозаков. За порядком также следили бойцы ОМОНа.

«Через некоторое время начались первые задержания, всего это коснулось более 20 человек. Протестующие же направились в сторону Театральной площади», — передает корреспондент.

В активной стадии акция находилась около трех часов, после чего люди начали расходиться по домам. По информации СМИ, всего на улицы вышли около трех тысяч местных жителей.

Очевидцы рассказали, что некоторые горожане кидались снежками. Они пытались пройти на Буденновский, но их не пустили.

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