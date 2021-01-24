rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спортивный директор ФК «Ростов» попал в десятку влиятельных людей российского футбола

24 января 2021, 09:29
Фото: championat.com
Спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Алексей Рыскин занял десятое место в списке наиболее влиятельных людей российского футбола, сообщает «Чемпионат».

Рейтинг составлялся на основе результатов опроса среди менеджеров, агентов и функционеров, который проводился с ноября 2020 года до января 2021 года. В итоге аналитики выделили 25 самых влиятельных людей в футбольной сфере в России.

Ростовчанин Алексей Рыскин, занимающий должность спортивного директора ФК «Ростов», занял десятое место в данном рейтинге. Как сообщает электронное издание, Рыскин — один из главных российских агентов.

Первое место в рейтинге занял президент РФС Александр Дюков, второе — председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, третье — помощник Владимира Путина Игорь Левитин.

Материалы по теме
Бизнесмен хочет взыскать проценты с ФК «Ростов» за пользование его деньгамиФК «Ростов» не платил зарплату врачу основной команды
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58