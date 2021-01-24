Спортивный директор ФК «Ростов» попал в десятку влиятельных людей российского футбола

Рейтинг составлялся на основе результатов опроса среди менеджеров, агентов и функционеров, который проводился с ноября 2020 года до января 2021 года. В итоге аналитики выделили 25 самых влиятельных людей в футбольной сфере в России.
Ростовчанин Алексей Рыскин, занимающий должность спортивного директора ФК «Ростов», занял десятое место в данном рейтинге. Как сообщает электронное издание, Рыскин — один из главных российских агентов.
Первое место в рейтинге занял президент РФС Александр Дюков, второе — председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, третье — помощник Владимира Путина Игорь Левитин.