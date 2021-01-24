В Ростове выбрали компанию, которая займется содержанием Северного кладбища

МКУ СКУ также претендовало на контракты по содержанию еще пяти кладбищ - Левенцовского, Нижне-Гниловского, Верхне-Гниловского, Пролетарского и Ростовского, но победителями были выбраны другие компании. На 2020 год с МКУ СКУ также был заключен контракт на обслуживание Северного кладбища, однако сумма составила 19,8 миллиона рублей.