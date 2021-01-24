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В Ростове выбрали компанию, которая займется содержанием Северного кладбища

23 января 2021, 21:11
Фото: pixabay.com
МКУ «Служба городских кладбищ» определилось с подрядчиком, который будет выполнять работы по содержанию Северного кладбища в 2021 году, говорится в документах на сайте госзакупок.

На конкурс было подано три заявки, но контракт был заключен с Муниципальным унитарным предприятием специализированных коммунальных услуг Ростова-на-Дону. Сумма контракта составила 15,36 миллиона рублей, что на 2,82 миллиона рублей ниже начальной суммы закупки.

Напомним, что конкурс на обслуживание Северного кладбища объявили в декабре. подрядчику предстоит выполнять работы по текущему содержанию и обслуживанию территории Северного городского кладбища, расчищать площади от кустарников и мелколесья, подметать тротуары и заполнять емкости водой.

МКУ СКУ также претендовало на контракты по содержанию еще пяти кладбищ - Левенцовского, Нижне-Гниловского, Верхне-Гниловского, Пролетарского и Ростовского, но победителями были выбраны другие компании. На 2020 год с МКУ СКУ также был заключен контракт на обслуживание Северного кладбища, однако сумма составила 19,8 миллиона рублей.

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