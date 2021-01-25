Власти Ростова через суд добились сноса самостроя в районе Старого автовокзала

Судебная тяжба между Департаментом имущественно-земельных отношений Ростова и предпринимателем Василием Серебряковым начались в марте 2020 года. Власти города требовали сноса нежилого здания «Магазин-кафетерий» общей площадью 179,1 квадратных метров на улице Шолохова, 126 д.
Суд установил, что собственник без получения разрешения произвел реконструкцию здания и пристроил к нему помещения, выступающие за границу отведенного земельного участка. Впоследствии власти уточнили требования и вместо полного сноса здания потребовали привести его в первоначальный вид.
Суд первой инстанции удовлетворил требования ДИЗО. Однако бизнесмен с ним не согласиласился и попытался обжаловать сначала в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде, затем в Северо-кавказском арбитражном суде. Но, получив отказ и в них, решил подать кассацию в Верховный суд РФ. Власти города обвинили предпринимателя в попытках затянуть процесс.
В итоге суд обязал Серебрякова привести здание в первоначальное состояние.
Согласно карте города Ростова-на-Дону по данному адресу расположен продуктовый магазин «Грот». Причем местные жители оценили его работу только на одну «звезду». Пользователи портала 2gis сообщили в отзывах, что в магазине нередко грубят покупателям, продавцы не выдают чеки, кроме того, там якобы торгуют просроченными товарами.