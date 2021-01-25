Власти Ростова через суд добились сноса самостроя в районе Старого автовокзала

Суд первой инстанции удовлетворил требования ДИЗО. Однако бизнесмен с ним не согласиласился и попытался обжаловать сначала в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде, затем в Северо-кавказском арбитражном суде. Но, получив отказ и в них, решил подать кассацию в Верховный суд РФ. Власти города обвинили предпринимателя в попытках затянуть процесс.