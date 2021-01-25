Жители Ростова считают необоснованным увеличение тарифа на вывоз мусора

Жалобы прозвучали во время онлайн-приема граждан депутатом городской думы Александром Фетисовым. С 1 июля 2021 года тариф на вывоз мусора в зоне деятельности Мясниковского МЭОК подорожает с 425,83 рубля до 664,65 рубля за кубометр ТКО.
Кроме того, ростовчане пожаловались на неудовлетворительное состояние большинства площадок для мусорных контейнеров, отсутствие на них твердого покрытия и ограждения, а также плохую уборку площадок после загрузки в мусоровозы.
Депутат пообещал направить запрос по поводу обоснования увеличения тарифа в правительство Ростовской области.