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Жители Ростова считают необоснованным увеличение тарифа на вывоз мусора

25 января 2021, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
На необоснованное увеличение тарифа на вывоз ТКО пожаловались жители Ростова-на-Дону, сообщили в городской администрации.

Жалобы прозвучали во время онлайн-приема граждан депутатом городской думы Александром Фетисовым. С 1 июля 2021 года тариф на вывоз мусора в зоне деятельности Мясниковского МЭОК подорожает с 425,83 рубля до 664,65 рубля за кубометр ТКО.

Кроме того, ростовчане пожаловались на неудовлетворительное состояние большинства площадок для мусорных контейнеров, отсутствие на них твердого покрытия и ограждения, а также плохую уборку площадок после загрузки в мусоровозы.

Депутат пообещал направить запрос по поводу обоснования увеличения тарифа в правительство Ростовской области.

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