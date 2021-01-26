Роспотребнадзор попросил не отменять ограничения по коронавирусу в Ростовской области

Он отметил, что лидерство в вопросах тестирования удерживает Ростов, где делают больше 300 тестов на 100 тысяч жителей. «Также стабильно хорошо в этом направлении работают Азов, Волгодонск, Цимлянский и Октябрьский районы. Минимальные значения приходятся на Азовский, Волгодонский, Кагальницкий, Каменский, Милютинский, Морозовский, Родионово-несветайский, Советский районы. За неделю на 28 территориях, в том числе в восьми городах, снизился охват обследования», — сообщил Ковалев.