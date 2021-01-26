Роспотребнадзор попросил не отменять ограничения по коронавирусу в Ростовской области

Posted 26 января 2021, 14:29
Published 26 января 2021, 14:29
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
По словам главы Роспотребнадзора, в Ростовской области наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. При этом, по мнению главного санитарного врача области, комплекс противоэпидемиологических и профилактических мероприятий в регионе необходимо продолжить для того, чтобы закрепить тенденцию и обеспечить стойкое снижение заболеваемости.
Свое видение ситуации со снятием ограничительных мер Ковалев связал с недостаточным уровнем тестирования на коронавирус на некоторых территориях области.
Он отметил, что лидерство в вопросах тестирования удерживает Ростов, где делают больше 300 тестов на 100 тысяч жителей. «Также стабильно хорошо в этом направлении работают Азов, Волгодонск, Цимлянский и Октябрьский районы. Минимальные значения приходятся на Азовский, Волгодонский, Кагальницкий, Каменский, Милютинский, Морозовский, Родионово-несветайский, Советский районы. За неделю на 28 территориях, в том числе в восьми городах, снизился охват обследования», — сообщил Ковалев.
Глава Роспотребнадзора добавил, что с снижение объемов тестирования может маскировать снижение заболеваемости. «Принимаемые необоснованные меры по смягчению режима несет высокие риски осложнения эпидситуации. Прошу не отменять ограничения на тех территориях, которые не выполняют показатели охвата тестирования», — обратился Евгений Ковалев к губернатору Василию Голубеву.
Напомним, что на 26 января от коронавируса умерли 2533 жителей Ростовской области, общее количество заразившихся превысило 61,8 тысячи человек.