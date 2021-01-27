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Posted 27 января 2021, 17:30

Published 27 января 2021, 17:30

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Минпросвещения: в 2021 году ЕГЭ будут сдавать лишь поступающие в ВУЗы

Минпросвещения: в 2021 году ЕГЭ будут сдавать лишь поступающие в ВУЗы

27 января 2021, 17:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году будут сдавать только выпускники, собирающиеся поступать в высшие учебные заведения.

Подросткам, которые не планируют поступать в ВУЗы, нужно будет сдать в своих школах лишь русский язык и математику, пишет iz.ru.

По словам Сергея Кравцова, в этом году ЕГЭ базового уровня по математике проводить не станут. Также в наступившем году отменен досрочный период проведения Единого государственного экзамена. Причина тут кроется в эпидемии китайской коронавирусной инфекции. Кроме того, власти отменили проведение и досрочных экзаменов для выпускников девятых классов.

#Политика#Новости
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