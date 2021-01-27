Минпросвещения: в 2021 году ЕГЭ будут сдавать лишь поступающие в ВУЗы

По словам Сергея Кравцова, в этом году ЕГЭ базового уровня по математике проводить не станут. Также в наступившем году отменен досрочный период проведения Единого государственного экзамена. Причина тут кроется в эпидемии китайской коронавирусной инфекции. Кроме того, власти отменили проведение и досрочных экзаменов для выпускников девятых классов.