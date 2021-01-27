Минпросвещения: в 2021 году ЕГЭ будут сдавать лишь поступающие в ВУЗы

Posted 27 января 2021, 17:30
Published 27 января 2021, 17:30
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Подросткам, которые не планируют поступать в ВУЗы, нужно будет сдать в своих школах лишь русский язык и математику, пишет iz.ru.
По словам Сергея Кравцова, в этом году ЕГЭ базового уровня по математике проводить не станут. Также в наступившем году отменен досрочный период проведения Единого государственного экзамена. Причина тут кроется в эпидемии китайской коронавирусной инфекции. Кроме того, власти отменили проведение и досрочных экзаменов для выпускников девятых классов.