Жители Ростова раскритиковали отмену коронавирусных ограничений

Некоторые жители Ростова начали критиковать эти меры, посчитав, что они могут быть не очень полезны для людей. «Если бы вы отменили масочный режим, то тогда это было бы дело. А если открыть кассы, то ничего не поменяется», — заявили подписчики. «Когда заработают поликлиники в обычном режиме? Сейчас зашла в одну, так на двух принимающих терапевтов 40 человек в очереди», — заявила ростовчанка.