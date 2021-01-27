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Posted 27 января 2021, 08:17

Published 27 января 2021, 08:17

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Жители Ростова раскритиковали отмену коронавирусных ограничений

Жители Ростова раскритиковали отмену коронавирусных ограничений

27 января 2021, 08:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Ростовской области Василий Голубев анонсировал частичную отмену ограничений, введенных из-за коронавируса, однако понравилось это не всем, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор пообещал открыть кассы для продажи театральных билетов и разрешить предприятиям общепита закрываться в 00.00. Также отменят часть ограничений в сфере ЖКХ. Глава региона заявил, что процесс отмены запретов является постоянным процессом. Все зависит от соблюдения мер профилактики коронавируса.

Некоторые жители Ростова начали критиковать эти меры, посчитав, что они могут быть не очень полезны для людей. «Если бы вы отменили масочный режим, то тогда это было бы дело. А если открыть кассы, то ничего не поменяется», — заявили подписчики. «Когда заработают поликлиники в обычном режиме? Сейчас зашла в одну, так на двух принимающих терапевтов 40 человек в очереди», — заявила ростовчанка.

«По началу меня раздражало, что мероприятий нет. А сейчас уже привык, мне и так нормально, главное, что дома не запирают и работать дают», — прозвучало в комментариях.

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#Общество#Новости
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