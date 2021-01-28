Часть ограничений отменят в Ростовской области с 1 февраля

В четверг 28 января изменения в действующую редакцию постановления внес губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По просьбам жителей и бизнеса губернатор продлил работу ресторанов и кафе с 07.00 до 00.00 мск, а также разрешил продажу билетов в театральных и музейных кассах. Билетные кассы смогут работать при соблюдении всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, с 1 февраля ресурсоснабжающие организации снова смогут отключать абонентов в случае неоплаты услуг.
На 28 января общее количество умерших от коронавируса в Ростовской области достигло 2586 человек, заразились инфекцией 62568 жителей региона.