rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Часть ограничений отменят в Ростовской области с 1 февраля

28 января 2021, 19:23
Фото: donland.ru
С 1 февраля 2021 года в Ростовской области отменят ряд введенных из-за коронавируса ограничений, сообщили в региональном правительстве.

В четверг 28 января изменения в действующую редакцию постановления внес губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По просьбам жителей и бизнеса губернатор продлил работу ресторанов и кафе с 07.00 до 00.00 мск, а также разрешил продажу билетов в театральных и музейных кассах. Билетные кассы смогут работать при соблюдении всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, с 1 февраля ресурсоснабжающие организации снова смогут отключать абонентов в случае неоплаты услуг.

На 28 января общее количество умерших от коронавируса в Ростовской области достигло 2586 человек, заразились инфекцией 62568 жителей региона.

Материалы по теме
В Ростовской области назвали города-лидеры по числу зараженных коронавирусомУченые назвали болезнь, повышающую втрое риск смерти от коронавирусаВ России за сутки выявили более 19 000 новых случаев коронавируса
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58