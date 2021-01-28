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Вечный огонь погас на мемориале в Змиевской балке в Ростове

28 января 2021, 09:47
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону на мемориальном комплексе Змиевская балка погас Вечный огонь, сообщили очевидцы в соцсети.

«На мемориальном комплексе „Змиевская балка“ затушили вечный огонь. У России что, газ закончился?», — сказано в сообщении.

Некоторые пользователи не на шутку встревожились «Может случилось что-то, сломалось? Не специально же его потушили, я надеюсь», — написала одна из ростовчанок.

Хотя многие отметили, что он там гаснет регулярно. «Он и раньше гас периодически», — писали пользователи.

Напомним, Вечный огонь в Змиевской балке является постоянно действующим вместе с Вечными огнями на Театральной площади и площади Карла Маркса.

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