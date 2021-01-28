Вечный огонь погас на мемориале в Змиевской балке в Ростове

«На мемориальном комплексе „Змиевская балка“ затушили вечный огонь. У России что, газ закончился?», — сказано в сообщении.
Некоторые пользователи не на шутку встревожились «Может случилось что-то, сломалось? Не специально же его потушили, я надеюсь», — написала одна из ростовчанок.
Хотя многие отметили, что он там гаснет регулярно. «Он и раньше гас периодически», — писали пользователи.
Напомним, Вечный огонь в Змиевской балке является постоянно действующим вместе с Вечными огнями на Театральной площади и площади Карла Маркса.