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Posted 1 февраля 2021, 12:11

Published 1 февраля 2021, 12:11

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Путепровод на Шевченко отремонтируют в Таганроге

Путепровод на Шевченко отремонтируют в Таганроге

1 февраля 2021, 12:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге в два этапа проведут ремонт путепровода на улице Шевченко, сообщили в городской администрации.

В ходе подготовительного и основного этапов на путепроводе уложат дорожное полотно на участке продолжительностью 45 метров, оборудуют тротуары и лестницу для пешеходов, установят перила и барьеры, нанесут дорожную разметку. Кроме того, запланировали монтаж водоотводной системы.

На время ремонта движение автомобилей организуют по одной из полос попеременно.

В настоящее время в городе разрабатывают проектную документацию по объекту и готовятся к проведению конкурса по выбору подрядчика.

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