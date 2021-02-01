Путепровод на Шевченко отремонтируют в Таганроге

Posted 1 февраля 2021, 12:11
Published 1 февраля 2021, 12:11
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
В ходе подготовительного и основного этапов на путепроводе уложат дорожное полотно на участке продолжительностью 45 метров, оборудуют тротуары и лестницу для пешеходов, установят перила и барьеры, нанесут дорожную разметку. Кроме того, запланировали монтаж водоотводной системы.
На время ремонта движение автомобилей организуют по одной из полос попеременно.
В настоящее время в городе разрабатывают проектную документацию по объекту и готовятся к проведению конкурса по выбору подрядчика.