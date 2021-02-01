Путепровод на Шевченко отремонтируют в Таганроге

В ходе подготовительного и основного этапов на путепроводе уложат дорожное полотно на участке продолжительностью 45 метров, оборудуют тротуары и лестницу для пешеходов, установят перила и барьеры, нанесут дорожную разметку. Кроме того, запланировали монтаж водоотводной системы.