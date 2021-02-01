С гибели птицы начался февраль в Ростовской области

Птичий мор
В Азовском районе специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии зафиксировали гибель сразу 15 грачей.
Сообщения о массой гибели птиц Кагальнике появились в ряде СМИ и сотрудники министерства выехали на место с проверкой. У мертвых птиц отобрали материал на пробы, что стало причиной массовой гибели грачей, пока неизвестно.
Смягчение ограничений
В частности, кафе и ресторанам с понедельника разрешили работать с семи утра до полуночи, а ростовчане могут купить билеты в театр не только онлайн, но и в билетной кассе.
Кроме того, ресурсоснабжающие организации получили право на отключение абонентов-должников.
На 1 февраля в Ростовской области подтвердили 372 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество заразившихся превысило 64 тысячи человек.