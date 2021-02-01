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С гибели птицы начался февраль в Ростовской области

1 февраля 2021, 14:48
Фото: wirestock / freepik.com
В понедельник 1 февраля Ростовская в Азовском районе зафиксировали массовую гибель грачей, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Птичий мор

В Азовском районе специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии зафиксировали гибель сразу 15 грачей.

Сообщения о массой гибели птиц Кагальнике появились в ряде СМИ и сотрудники министерства выехали на место с проверкой. У мертвых птиц отобрали материал на пробы, что стало причиной массовой гибели грачей, пока неизвестно.

Смягчение ограничений

С 1 февраля в Ростовской области вступили в силу смягчения ряда ограничений.

В частности, кафе и ресторанам с понедельника разрешили работать с семи утра до полуночи, а ростовчане могут купить билеты в театр не только онлайн, но и в билетной кассе.

Кроме того, ресурсоснабжающие организации получили право на отключение абонентов-должников.

На 1 февраля в Ростовской области подтвердили 372 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество заразившихся превысило 64 тысячи человек.

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