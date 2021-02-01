Траты жителей Ростовской области на продукты в декабре выросли на 22%

Posted 1 февраля 2021, 07:20
Published 1 февраля 2021, 07:20
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
По информации ведомства, традиционно высока предпраздничная покупательская активность. Таким образом оборот ритейлеров вырос на 17,7% по отношению к ноябрю и на 0,8% к декабрю 2019 года.
При этом объемы продаж продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, подскочили на на 21,9 процента по сравнению с ноябрем, непродовольственных товаров — на 14,2%.
Всего за 2020 год розничный товарооборот Ростовской области превысил 975,6 миллиарда рублей. Этот показатель оказался ниже прошлогоднего на 3,3%.