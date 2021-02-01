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Posted 1 февраля 2021, 07:20

Published 1 февраля 2021, 07:20

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Траты жителей Ростовской области на продукты в декабре выросли на 22%

Траты жителей Ростовской области на продукты в декабре выросли на 22%

1 февраля 2021, 07:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Ростовской области в декабре 2020 года потратили в магазинах 107,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Ростовстата.

По информации ведомства, традиционно высока предпраздничная покупательская активность. Таким образом оборот ритейлеров вырос на 17,7% по отношению к ноябрю и на 0,8% к декабрю 2019 года.

При этом объемы продаж продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, подскочили на на 21,9 процента по сравнению с ноябрем, непродовольственных товаров — на 14,2%.

Всего за 2020 год розничный товарооборот Ростовской области превысил 975,6 миллиарда рублей. Этот показатель оказался ниже прошлогоднего на 3,3%.

Ранее выяснилось, что для счастья ростовчанам нужно 190 тысяч рублей в месяц.

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