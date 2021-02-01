В Первомайском районе Ростова не могут справиться с нелегальным рынком на Сержантова

Между тем наши корреспонденты часто фиксируют десятки торговцев. Их ряды располагаются в нескольких метрах от участка полиции и примерно в 100 - от здания администрации. Первые нелегалы появляются на улице в 08.00, а некоторые стоят до позднего вечера.