В Первомайском районе Ростова не могут справиться с нелегальным рынком на Сержантова

Posted 1 февраля 2021, 07:38
Published 1 февраля 2021, 07:38
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Нелегальных продавцов наблюдают журналисты издания ежедневно, хотя ранее в администрации Первомайского района Ростова заверили, что стихийного рынка на указанном месте вообще не существует.
«Рынок по вышеуказанному адресу (на ул. Сержантова, прим. автора) отсутствует», — ранее ответили в ведомстве и заверили, что проводят рейды по выявлению нелегальной торговли, которая якобы имеет единичный характер.
Между тем наши корреспонденты часто фиксируют десятки торговцев. Их ряды располагаются в нескольких метрах от участка полиции и примерно в 100 - от здания администрации. Первые нелегалы появляются на улице в 08.00, а некоторые стоят до позднего вечера.
На новые журналистские запросы, направленные в администрацию Первомайского района на имя Валентина Кукина 16 декабря и 15 января, чиновники решили не отвечать. Мы будем следить за развитием событий.
Ранее стало известно, что в Ростове провели работы по ликвидации рынка, который незаконно работал в центре города.