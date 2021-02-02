Начальник участка «Роснефть» задержан в аэропорту Ростова за перевозку боеприпасов

Posted 2 февраля 2021, 09:43
Published 2 февраля 2021, 09:43
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
В отношении начальника участника добычи нефти и газа ПАО «Роснефть» ООО УВАТ «Нефтегаз» возбуждено уголовное дело по статье »Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Подозреваемый предпринял попытку провоза патронов в количестве 20 штук к боевому ручному стрелковому оружию. Патроны предназначены для стрельбы из охотничьего ружья «Вепрь ВПО-123». Начальник участка «Роснефть» незаконно приобрел боевые патроны и хранил при себе во время попытки перелета из Ростова в Тюмень.
«В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, расследование ведут сотрудники Линейного отдела МВД России в аэропорту „Платов“», — рассказал источник.