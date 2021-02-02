Начальник участка «Роснефть» задержан в аэропорту Ростова за перевозку боеприпасов

Подозреваемый предпринял попытку провоза патронов в количестве 20 штук к боевому ручному стрелковому оружию. Патроны предназначены для стрельбы из охотничьего ружья «Вепрь ВПО-123». Начальник участка «Роснефть» незаконно приобрел боевые патроны и хранил при себе во время попытки перелета из Ростова в Тюмень.