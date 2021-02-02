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Posted 2 февраля 2021, 08:42

Published 2 февраля 2021, 08:42

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

В Центре онкологии Ростова назвали причину пожара

В Центре онкологии Ростова назвали причину пожара

2 февраля 2021, 08:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Сегодня утром в онкоцентре Ростова предположительно загорелся бесперебойник от компьютера, спровоцировав на 20 квадратных метрах пожар в административном кабинете, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии.

Сегодня утром стало известно о возгорании в административном кабинете отделения рентген-диагностики в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии, расположенном на улице 14-я Линия, 63 в Ростове. Предполагается, пожар возник из-за того, что загорелся бесперебойник от компьютера.

«Площадь возгорания была 20 квадратных метров — это небольшой кабинет. На время тушения пожара эвакуировали 14 человек — сотрудников отделения», — рассказали в Центре онкологии.

На тушении пожара была задействована одна пожарная машина.

«Центр еще не был открыт, не начался прием в диагностических корпусах. Пожар потушили быстро, никто не пострадал. Сейчас все продолжают работать», — сообщил сотрудник онкоцентра, не пожелавший назвать свое имя.

О возгорании в Центре онкологии стало известно сегодня утром.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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