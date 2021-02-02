В Центре онкологии Ростова назвали причину пожара

Posted 2 февраля 2021, 08:42
Published 2 февраля 2021, 08:42
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Сегодня утром стало известно о возгорании в административном кабинете отделения рентген-диагностики в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии, расположенном на улице 14-я Линия, 63 в Ростове. Предполагается, пожар возник из-за того, что загорелся бесперебойник от компьютера.
«Площадь возгорания была 20 квадратных метров — это небольшой кабинет. На время тушения пожара эвакуировали 14 человек — сотрудников отделения», — рассказали в Центре онкологии.
На тушении пожара была задействована одна пожарная машина.
«Центр еще не был открыт, не начался прием в диагностических корпусах. Пожар потушили быстро, никто не пострадал. Сейчас все продолжают работать», — сообщил сотрудник онкоцентра, не пожелавший назвать свое имя.