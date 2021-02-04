Ростовчанина осудили за убийство тещи и нападение на инвалида

Posted 4 февраля 2021, 12:59
Published 4 февраля 2021, 12:59
Modified 18 сентября 2022, 11:23
Updated 18 сентября 2022, 11:23
В августе 2019 года мужчина приехал в Волгоград к теще. Он хотел договориться о приватизации и продаже ее двухкомнатной квартиры. Женщину не устраивали предлагаемые родственниками варианты распределения денег, поэтому в семье происходили скандалы. Один из таких дней закончился трагедией.
«Фигурант схватил нож и несколько раз ударил пожилую женщину, из-за чего она скончалась. После этого он попытался убить ее сына-инвалида», — сказано в сообщении. Нападавший прошел в комнату, где спал глухонемой мужчина. Ему удалось выбежать из квартиры, а соседи вызвали скорую.
Убийца рассказал прибывшим следователя выдуманную историю о том, как он пытался помешать кровавой расправе, которую якобы учинил инвалид. Однако эта версия не подтвердилась. Суд приговорил 42-летнего нападавшего к 18 годам колонии. Также с него взыскали 1,5 миллиона рублей.