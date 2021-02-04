Ростовчанина осудили за убийство тещи и нападение на инвалида

«Фигурант схватил нож и несколько раз ударил пожилую женщину, из-за чего она скончалась. После этого он попытался убить ее сына-инвалида», — сказано в сообщении. Нападавший прошел в комнату, где спал глухонемой мужчина. Ему удалось выбежать из квартиры, а соседи вызвали скорую.