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Posted 4 февраля 2021, 12:59

Published 4 февраля 2021, 12:59

Modified 18 сентября 2022, 11:23

Updated 18 сентября 2022, 11:23

Ростовчанина осудили за убийство тещи и нападение на инвалида

Ростовчанина осудили за убийство тещи и нападение на инвалида

4 февраля 2021, 12:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Суд огласил приговор жителю Ростовской области, который убил 70-летнюю тещу, сообщили в УСКР по Волгоградской области.

В августе 2019 года мужчина приехал в Волгоград к теще. Он хотел договориться о приватизации и продаже ее двухкомнатной квартиры. Женщину не устраивали предлагаемые родственниками варианты распределения денег, поэтому в семье происходили скандалы. Один из таких дней закончился трагедией.

«Фигурант схватил нож и несколько раз ударил пожилую женщину, из-за чего она скончалась. После этого он попытался убить ее сына-инвалида», — сказано в сообщении. Нападавший прошел в комнату, где спал глухонемой мужчина. Ему удалось выбежать из квартиры, а соседи вызвали скорую.

Убийца рассказал прибывшим следователя выдуманную историю о том, как он пытался помешать кровавой расправе, которую якобы учинил инвалид. Однако эта версия не подтвердилась. Суд приговорил 42-летнего нападавшего к 18 годам колонии. Также с него взыскали 1,5 миллиона рублей.

Ранее другой ростовчанин убил пенсионерку чайником ради 20 тысяч рублей.

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