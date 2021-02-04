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Posted 4 февраля 2021, 08:39

Published 4 февраля 2021, 08:39

Modified 18 сентября 2022, 11:23

Updated 18 сентября 2022, 11:23

Задержан украинец, сообщивший о минировании здания в Миллерово

Задержан украинец, сообщивший о минировании здания в Миллерово

4 февраля 2021, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
В Миллеровском районе Ростовской области задержан гражданин Украины, сообщивший о ложном минировании административного здания рядом с отделом полиции, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Мужчина позвонил в отдел МВД России по Миллеровскому району 22 января и сообщил, что собирается взорвать административное задние, которое находится рядом с отделом полиции. Неизвестный заявил, что не согласен с решением о задержании оппозиционера Алексея Навального.

«Подозреваемый задержан, он неоднократно был судим. В полицию мужчина звонил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ („Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“)», — рассказал источник.

Ранее несколько грузовиков разнесло из-за взрыва на автостоянке в Таганроге.

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