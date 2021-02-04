Задержан украинец, сообщивший о минировании здания в Миллерово

Posted 4 февраля 2021, 08:39
Published 4 февраля 2021, 08:39
Modified 18 сентября 2022, 11:23
Updated 18 сентября 2022, 11:23
Мужчина позвонил в отдел МВД России по Миллеровскому району 22 января и сообщил, что собирается взорвать административное задние, которое находится рядом с отделом полиции. Неизвестный заявил, что не согласен с решением о задержании оппозиционера Алексея Навального.
«Подозреваемый задержан, он неоднократно был судим. В полицию мужчина звонил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ („Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“)», — рассказал источник.