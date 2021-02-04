Задержан украинец, сообщивший о минировании здания в Миллерово

Мужчина позвонил в отдел МВД России по Миллеровскому району 22 января и сообщил, что собирается взорвать административное задние, которое находится рядом с отделом полиции. Неизвестный заявил, что не согласен с решением о задержании оппозиционера Алексея Навального.