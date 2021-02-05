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Posted 5 февраля 2021, 13:07

Published 5 февраля 2021, 13:07

Modified 18 сентября 2022, 11:24

Updated 18 сентября 2022, 11:24

осаго

Автохамы в России будут больше платить за страховку

5 февраля 2021, 13:07
Фото: Медиахолдинг1Mi. осаго
В России по новым правилам страховка будет дороже выходить для нарушителей правил дорожного движения, сообщает Autonews.

В стране вступили в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Теперь на цену влияют нарушения, которые водители допускают во время движения.

Базовую ставку назначают страховщики индивидуально, она варьируется от 2471 до 5436 рублей. Дороже будет тем, кто превышает скорость, проезжает на красный сигнал светофора, либо садится пьяным за руль.

По данным издания, одна из страховых компаний для расчета учитывает пол клиента, место жительства и сферу деятельности. Другую компанию интересует манера вождения водителя.

Ранее стало известно, что туристические страховки для россиян подорожают из-за коронавируса.

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#Экономика#Новости
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