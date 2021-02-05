Автохамы в России будут больше платить за страховку

Posted 5 февраля 2021, 13:07
Published 5 февраля 2021, 13:07
Modified 18 сентября 2022, 11:24
Updated 18 сентября 2022, 11:24
В стране вступили в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Теперь на цену влияют нарушения, которые водители допускают во время движения.
Базовую ставку назначают страховщики индивидуально, она варьируется от 2471 до 5436 рублей. Дороже будет тем, кто превышает скорость, проезжает на красный сигнал светофора, либо садится пьяным за руль.
По данным издания, одна из страховых компаний для расчета учитывает пол клиента, место жительства и сферу деятельности. Другую компанию интересует манера вождения водителя.