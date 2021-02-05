В Таганроге заменили больше 11 тысяч светильников в системе наружного освещения

Posted 5 февраля 2021, 12:07
Published 5 февраля 2021, 12:07
Modified 1 октября, 15:13
Updated 1 октября, 15:13
По его словам, Таганрог пошел по пути привлечения внебюджетных средств для обновления системы освещения города и заключил энергосервисный контракт. Благодаря ему в городе оперативно заменили более 11 тысяч уличных светильников на новые.
«Но этого, конечно, недостаточно», — подчеркнул глава администрации.
Он добавил, что в 2020 году в Таганроге построили 4 тысячи километров сетей уличного освещения. А в 2021 году в бюджете предусмотрено порядка 2 миллионов рублей на дальнейшее проектирование сетей наружного освещения.
Напомним, что в ходе своего инвестиционного послания в декабре 2020 года губернатор Василий Голубев сообщил о планах превратить Таганрог в туристический центр.