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Posted 5 февраля 2021, 12:07

Published 5 февраля 2021, 12:07

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

В Таганроге заменили больше 11 тысяч светильников в системе наружного освещения

В Таганроге заменили больше 11 тысяч светильников в системе наружного освещения

5 февраля 2021, 12:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Таганрог стал первой территорией в Ростовской области, заключивший энергосервисный контракт для реконструкции системы уличного освещения, сообщил глава города Андрей Лисицкий.

По его словам, Таганрог пошел по пути привлечения внебюджетных средств для обновления системы освещения города и заключил энергосервисный контракт. Благодаря ему в городе оперативно заменили более 11 тысяч уличных светильников на новые.

«Но этого, конечно, недостаточно», — подчеркнул глава администрации.

Он добавил, что в 2020 году в Таганроге построили 4 тысячи километров сетей уличного освещения. А в 2021 году в бюджете предусмотрено порядка 2 миллионов рублей на дальнейшее проектирование сетей наружного освещения.

Напомним, что в ходе своего инвестиционного послания в декабре 2020 года губернатор Василий Голубев сообщил о планах превратить Таганрог в туристический центр.

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