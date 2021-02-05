Война памятников: черкесские сепаратисты на Кавказе ждут поддержки от Навального

«Никто из городской администрации не пришел. И хотя ожидалось, что будет мэр Сочи, глава Адлерского района, не было никого из чиновников. В тот же день в местных новостях проскочила информация о том, что в Адлере открыт памятник «Святого Духа». И в этот же день, информация исчезла везде, даже с сайта администрации. Будто и не было ничего», - вспоминает Сорокин.