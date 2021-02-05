Война памятников: черкесские сепаратисты на Кавказе ждут поддержки от Навального

Сколько в деятельности активистов борьбы за сохранение национальной культуры, а сколько шовинизма и сотрудничества с зарубежными центрами влияния, разбирался корреспондент RostovGazeta.
Историческое право
Как заявляется, на выделенные государством деньги пройдет слет зарубежных черкесов «Встреча на Эльбрусе». Устроят этнокультурный фестиваль «Единство», куда прилетят «соотечественники из Иордании, Турции, Сирии, Европы и других стран». Организуют Конгресс «В единстве – наша сила» и конференцию «Адыги: прошлое, настоящее, будущее». И многое-многое другое.
Сегодня во многих странах Восточной Европы, Прибалтике и Украине сносят памятники русским солдатам, но этот тренд не миновал и саму Российскую Федерацию. Недавно в Сочи, а точнее в Адлере, был установлен памятник крепости «Святого Духа». Или как называют его местные: «Монумент в честь подвига русских солдат». Его установили на месте форта, построенного в 1837 году. Памятный знак был в виде бронзового свитка с моделью фортеции на каменном постаменте.
Он простоял всего 9 дней, после чего его снесли. Это вызвало большой скандал. Ведь инициаторами сноса выступили кавказские националисты - члены «Международной Черкесской Ассоциации по единению черкесского народа». Они считают, что нельзя ставить монументы русским солдатам в Краснодарском крае, так как это «их земля». Это и есть та самая организация, что недавно победила в конкурсе Фонда президентских грантов, получив 6 миллионов рублей.
Под британским контролем
Удивительно, но на юге современной России совершенно открыто действуют организации, пропагандирующие национальную рознь. Постоянное повторение мантры о «геноциде черкесского народа» во время Кавказской войны в XIX веке и восстановлении Большой Черкесии – обычные темы в их среде. Сегодня есть три республики с родственными по языку народами — Кабардино-Балкария (кабардинцы — 55%), Карачаево-Черкесия (черкесов — 12%), Адыгея (адыгейцев — 26%) и Краснодарский край (меньше 1% шапсугов), где постоянно поднимается «черкесский вопрос». Среди активистов движения много людей, постоянно контактирующих с различными «гуманитарными» зарубежными организациями, в первую очередь турецкими.
История манипулирования черкесами методами «мягкой силы» началась еще в XIX веке и первенство тут принадлежало британской разведке. Северная граница предполагаемой «независимой Черкесии» (под протекторатом Лондона, разумеется) должна была проходить по реке Кубань. Даже зеленый флаг со стрелами, которые используют нынешние черкесские активисты, придумал им в 1830 году британский дипломат Дэвид Уркварт.
Современная риторика черкесских активистов не сильно отличается от британской методички тех времен, но, конечно, к ней добавились требования выплат компенсации за «русский империализм» и расселения в Краснодарском крае приезжих репатриантов из Сирии и Иордании.
Заграница помогает
Всплеск активности черкесских националистов пришелся на подготовку Олимпиады в Сочи. Они заявили в 2014 году, что город – их исконная земля. Поэтому они не дают на спортивные мероприятия своего разрешения.
Тогда кавказских радикалов поддержали многие американские политики. В Грузии стали проводить бесконечные международные конференции, на которых обсуждался вопрос геноцида кавказских народов Российской империей. А в Турции создали организации потомков черкесов, требовавших от Москвы перестать их угнетать. (Хотя сами турецкие власти не признают никакие национальные меньшинства, все народы страны считаются турками без права обучения на родном языке).
Журналистка Фатима Тлисова, живущая в США, заявила: «Мы не считаем себя частью России, рано или поздно Черкесия вернет свой статус независимого государства. В таком случае признание геноцида станет одним из аргументов для черкесов заявить о собственной государственности».
Возмутил их тогда и поставленный в Сочи монумент императору Александру II, при котором Россия покорила Кавказ. Теперь начались проблемы и трения из-за нового памятника в честь русских солдат в Адлере.
Запад приказал
Автор монумента «Святого Духа» Сергей Сорокин рассказывает, что уже на его открытии почувствовал неладное.
«Никто из городской администрации не пришел. И хотя ожидалось, что будет мэр Сочи, глава Адлерского района, не было никого из чиновников. В тот же день в местных новостях проскочила информация о том, что в Адлере открыт памятник «Святого Духа». И в этот же день, информация исчезла везде, даже с сайта администрации. Будто и не было ничего», - вспоминает Сорокин.
На 9-ый день памятник был демонтирован. Его снос вызвал широкий общественный резонанс. Многие предположили, что инициативу по сносу памятника выдвинули черкесские диаспоры, которые находятся в Турции, Иордании, США и других странах.
«В Сочи черкесов совсем немного, но разве они смогут занять позицию против иорданской, турецкой и даже американской диаспоры? Я уверен, что инициатива по сносу памятников идет с Запада. И что-то мне подсказывает, что наши черкесы даже немного растерялись. Потому что для малых народов в России созданы самые благоприятные условия. Но когда «Запад приказал», деваться было некуда, поэтому они и «сошлись во мнении», что памятник оскорбляет их чувства», - предполагает спикер.
Позиция властей
Ситуацию с демонтажем памятника на условии анонимности прокомментировали в сочинской мэрии. Собеседник сообщил, что инициатором установки выступала не администрация города Сочи, а группа граждан из Адлерского района.
«Несмотря на отсутствие разрешения, 30 июня макет с табличкой был самовольно установлен представителями инициативной группы, а 8 июля, в связи с отсутствием разрешающих документов, скульптурную композицию демонтировали», - пояснил представитель администрации.
Общественные деятели Сочи недоумевают: разрешение было, но на мэрию надавили националистически настроенные активисты.
«Если существует причинно-следственная связь между обращением черкесских активистов и демонтажем памятника, это означает, что администрация поддалась влиянию. Но если проблема сноса памятника заключалась в отсутствии документов, как нас убеждают, и никакого «черкесского вопроса» здесь не просматривается, то откуда взялся этот катастрофический сбой внутриведомственных и межведомственных коммуникаций?», - задается вопросами коренной сочинец, общественник Фрол Владимиров.
Суворов – враг?
Это мнение разделяют многие сочинцы, приводя в качестве аргумента странное совпадение. Памятник демонтировали 8 июля, а 7-го июля на сайте регионального правозащитного центра Кабардино-Балкарии появилось обращение к Владимиру Путину и властям Юга России, которое подписали 55 черкесских активистов. Они посчитали кампанию по установлению «памятников военным преступникам не только примерами фальсификации истории, но и глумлением над исторической памятью коренных народов Северного Кавказа». Черкесские активисты призвали президента РФ и местные власти приступить к демонтажу памятников, «искажающих историческую действительность и сеющих межнациональную рознь». В список «военных преступников» по версии черкесских националистов попали Екатерина II, Александр Суворов и Алексей Ермолов, памятники которым вызвали у активистов негодование.
Примечательно, что в списке подписавших обращение, оказались люди из Турции, Чехии, США, ЕС. Возмущение многих вызвал некто Руслан Гвашев, который в качестве места своего проживания вместо города Сочи указал «Причерноморская Шапсугия».
«Шапсуги — это самый многочисленный народ из черкесов, населявший когда-то черноморское побережье. Но сегодня они представляют лишь 1% от всего населения Сочи», - поясняет Сергей Сорокин.
«Почему это место жительства не исправили коллеги, я не понимаю. Ведь само название «Причерноморская Шапсугия», на мой взгляд, создает ощущение некой незаконности российского присутствия здесь. То есть нас выставляют в роли захватчиков, колонизаторов, и поэтому мы должны якобы стыдиться кавказской войны и не упоминать о ней? А если упоминать, то платить и каяться?», - недоумевает Фрол Владимиров.
Давление на власть
Не остановившись на послании, черкесские активисты нанесли визит в мэрию Сочи. В день сноса памятника председатель Краснодарского «Общества «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов» Маджид Чачух сообщил, что «по решению сочинской мэрии демонтирован монумент участникам Кавказской войны, против которого выступали подписанты обращения к властям». По его словам, власти признали, что памятник был поставлен «с очень большими ошибками, без обсуждения с представителями коренного народа».
В беседе с корреспондентом RostovGazeta Маджих Чачух пояснил, что черкесы якобы не являются врагами для русских.
«Наши предки защищали свои земли в XIX веке, они же не нападали ни на кого. Да, это охватывает трагические страницы в истории нашего народа, и эти страницы надо сохранить. Но мы склоняемся к тому, чтобы памятники носили объединяющий характер, нельзя однобоко их преподносить», - высказал точку зрения черкесских активистов гражданин Чачух.
В отличие от него, председатель общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский Парламент по защите прав и интересов черкесского народа» Али Асланов категорически отказался обсуждать с корреспондентом RostovGazeta тему демонтированного памятника. После вопроса об этом Али Асланов сразу же бросил трубку. Примерно так же отреагировали и другие члены «Ассоциации по единению черкесского народа».
На днях зарубежные черкесы написали открытое письмо оппозиционеру Алексею Навальному. В нем они заявили, что российские власти строят незаконные объекты в Краснодарском крае, который они считают «черкесской землей».
«Мы обращаем Ваше внимание от народа, депортированного в 1864 году со своей родины, на чрезвычайно серьезные нарушения прав человека черкесов. Но Российская империя и сменявшиеся вслед за ней режимы вели исключительно репрессивную политику. Черкесы надеются на обновление России», - заявили общественники из Иордании, Турции, США и многих других стран.
Новый памятник
На место снесенного памятника «Святого Духа» жители Адлера каждый вечер приходят с цветами и зажигают свечи. Для того, чтобы вернуть памятник было собрано 15 тыс. подписей, которые сочинцы отнесли в городскую администрацию. Сейчас более 7 тыс. подписей собрано на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива».
Наверное, постоянная этническая напряженность на Северном Кавказе никогда не закончится, пока власти будут прогибаться под мнение национальных диаспор, многие члены которых курируются иностранными спецслужбами. Правоохранительным органам России следует внимательно подойти к этому вопросу. Под маской мирного общения с соотечественниками и восстановления исторической справедливости прячется сепаратизм и ненависть. И если пока черкесские активисты борются с памятниками, то, кто знает, не будут ли они в будущем бороться против российской государственности?
Недовольство местного русского населения по поводу снесенного памятника нарастает, и в какой-то момент это напряжение может перерасти в открытый конфликт. Черкесских активистов такая перспектива, видимо, не сильно беспокоит, возможно даже, что в этом их задача сейчас и заключается. В этом контексте их тесные отношения с зарубежными диаспорами и прочими «центрами влияния» многое объясняют.