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Глава Ростовской области Голубев рассказал о возможности снятия ограничений

8 февраля 2021, 19:25
Фото: pixabay
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в двух районах есть возможность для отмены ограничений, прозвучало в передаче «О главном».

Глава региона напомнил о запуске программы «Светофор». В ней область поделили на зоны, чтобы понимать ситуацию с коронавирусом в каждой из них.

Стало известно, что два района попали в зеленую зону, что говорит о возможности отмены ограничений. Речь идет об Октябрьском и Цимлянском районах.

Кто находится в красной зоне, губернатор рассказывать не стал. Каждую территорию рассматривали по нескольким параметрам, чтобы принять решение.

«Сейчас мы видим движение в сторону отмены ограничений, мы смотрим на снижение, но необходимо быть очень осторожными», — заявил губернатор.

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