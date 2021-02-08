Глава Ростовской области Голубев рассказал о возможности снятия ограничений

Глава региона напомнил о запуске программы «Светофор». В ней область поделили на зоны, чтобы понимать ситуацию с коронавирусом в каждой из них.
Стало известно, что два района попали в зеленую зону, что говорит о возможности отмены ограничений. Речь идет об Октябрьском и Цимлянском районах.
Кто находится в красной зоне, губернатор рассказывать не стал. Каждую территорию рассматривали по нескольким параметрам, чтобы принять решение.
«Сейчас мы видим движение в сторону отмены ограничений, мы смотрим на снижение, но необходимо быть очень осторожными», — заявил губернатор.