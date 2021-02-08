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Posted 8 февраля 2021, 13:49

Published 8 февраля 2021, 13:49

Modified 18 сентября 2022, 11:24

Updated 18 сентября 2022, 11:24

Метель, туман и гололед ожидается 9 февраля в Ростовской области

Метель, туман и гололед ожидается 9 февраля в Ростовской области

8 февраля 2021, 13:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В северных районах Ростовской области 9 февраля ожидается метель, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во вторник в области прогнозируют снег, температура воздуха ночью -2...-7 С, при прояснениях до -12 С. Утром туман, гололед и налипание мокрого снега на провода, по северу регина ожидается метель, .

Днем 9 февраля температура воздуха поднимется до +5 С, по северу -4...+1 С, в отдельных районах возможны сильные осадки. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.

Такая погода продержится недолго и с середины недели в регион придет потепление и дожди.

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