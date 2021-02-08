Метель, туман и гололед ожидается 9 февраля в Ростовской области

Posted 8 февраля 2021, 13:49
Published 8 февраля 2021, 13:49
Modified 18 сентября 2022, 11:24
Updated 18 сентября 2022, 11:24
Во вторник в области прогнозируют снег, температура воздуха ночью -2...-7 С, при прояснениях до -12 С. Утром туман, гололед и налипание мокрого снега на провода, по северу регина ожидается метель, .
Днем 9 февраля температура воздуха поднимется до +5 С, по северу -4...+1 С, в отдельных районах возможны сильные осадки. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.