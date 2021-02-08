На больничный ушел сразу после отпуска мэр Ростова

Как рассказал мэр по телефону, его больничный не связан с коронавирусом. Логвиненко ходит на процедуры в обычную больницу и надеется вернуться на работу через два-три дня.
Пока же все рабочие вопросы глава администрации решает по телефону, сегодня хотел вместе с губернатором поехать проверить ход работы на мосту на Малиновского, но глава региона попросил его поберечь здоровье.
Напомним, на прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация, что Логвиненко может болеть коронавирусом. В ответ сити-менеджер сообщил, что до 8 февраля находится в отпуске.