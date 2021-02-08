Три новости понедельника в Ростове о здоровом образе жизни

В настоящее время для того, чтобы открыть бар на первом этаже жилой многоэтажки, достаточно помещения в 20 квадратных метров. Если изменения ступят в силу, этот показатель увеличат до 50 квадратных метров. Из-за этого из 945 ростовских заведений смогут продолжить работу лишь 883, то есть 7% баров придется закрыться.