Три новости понедельника в Ростове о здоровом образе жизни

Новые правила для баров
Глава областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова предложила увеличить размер минимальной площади для баров и кафе, расположенных в жилых домах.
В настоящее время для того, чтобы открыть бар на первом этаже жилой многоэтажки, достаточно помещения в 20 квадратных метров. Если изменения ступят в силу, этот показатель увеличат до 50 квадратных метров. Из-за этого из 945 ростовских заведений смогут продолжить работу лишь 883, то есть 7% баров придется закрыться.
Предположительно, закон начнет действовать летом 2021 года.
Чудо-колбаса
Ученые Ростовской области разработали рецепт колбасы, полезной для здоровья. Благодаря добавлению растительных ингредиентов, такая колбаса ускоряет обмен веществ, благотворно влияет на работу печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной систем.
Секрет - в плодах зизифуса, полезные свойства которого сохраняются за счет запекания при температуре 180 С.
Кроме колбасы, ростовские ученые разработали и рецепт полезного для пищеварения сыра.
Массовая иммунизация
В понедельник 8 февраля в правительстве Ростовской области сообщили, что прививку от коронавируса сделали более 21 тысячи жителей региона. Из общего количества прошедших вакцинирование 1566 человек уже получили и вторую прививку.
Всего же область получила свыше 37,2 тысячи доз российской вакцины обоих видов, из них тысячу доз - «ЭпиВакКороны».
Напомним, массовую вакцинацию населения губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал условием для дальнейшего снятия действующих ковидных ограничений.