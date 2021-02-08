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Три новости понедельника в Ростове о здоровом образе жизни

8 февраля 2021, 16:44
Фото: pixabay.com
В понедельник 8 февраля в Ростовской области предложили ужесточить антиалкогольный закон, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Новые правила для баров

Глава областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова предложила увеличить размер минимальной площади для баров и кафе, расположенных в жилых домах.

Фото: donland.ru

В настоящее время для того, чтобы открыть бар на первом этаже жилой многоэтажки, достаточно помещения в 20 квадратных метров. Если изменения ступят в силу, этот показатель увеличат до 50 квадратных метров. Из-за этого из 945 ростовских заведений смогут продолжить работу лишь 883, то есть 7% баров придется закрыться.

Предположительно, закон начнет действовать летом 2021 года.

Чудо-колбаса

Ученые Ростовской области разработали рецепт колбасы, полезной для здоровья. Благодаря добавлению растительных ингредиентов, такая колбаса ускоряет обмен веществ, благотворно влияет на работу печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Фото: Pavlina Jane/CC BY 2.0 / flickr.com

Секрет - в плодах зизифуса, полезные свойства которого сохраняются за счет запекания при температуре 180 С.

Кроме колбасы, ростовские ученые разработали и рецепт полезного для пищеварения сыра.

Массовая иммунизация

В понедельник 8 февраля в правительстве Ростовской области сообщили, что прививку от коронавируса сделали более 21 тысячи жителей региона. Из общего количества прошедших вакцинирование 1566 человек уже получили и вторую прививку.

Фото: donland.ru

Всего же область получила свыше 37,2 тысячи доз российской вакцины обоих видов, из них тысячу доз - «ЭпиВакКороны».

Напомним, массовую вакцинацию населения губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал условием для дальнейшего снятия действующих ковидных ограничений.

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