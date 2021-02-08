В России утверждена методику расчета вреда атмосферному воздуху

За последние шесть месяцев в России дополнительно проработали и ужесточили положения законов, которые касаются безопасности геологоразведки и добычи нефти. Требования к промышленным предприятиям по предотвращению и возможному устранению утечек нефти и ее производных тоже стали жестче. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».
Наконец-то руки дошли и до старого вопроса разработки и утверждения методики расчета вреда атмосферному воздуху, а также штрафам за такие нарушения. Видно в российской экологической политике начались тектонические сдвиги, считают авторы «Мейстер».