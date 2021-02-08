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В России утверждена методику расчета вреда атмосферному воздуху

8 февраля 2021, 17:10
Фото: pikist.com
В Российской Федерации эксперты утвердили методику расчета вреда атмосферному воздуху. О необходимости создать такой инструмент говорили свыше 10 лет. Сейчас же данный пробел в природоохранном законодательстве наконец-то устранен.

За последние шесть месяцев в России дополнительно проработали и ужесточили положения законов, которые касаются безопасности геологоразведки и добычи нефти. Требования к промышленным предприятиям по предотвращению и возможному устранению утечек нефти и ее производных тоже стали жестче. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».

Наконец-то руки дошли и до старого вопроса разработки и утверждения методики расчета вреда атмосферному воздуху, а также штрафам за такие нарушения. Видно в российской экологической политике начались тектонические сдвиги, считают авторы «Мейстер».

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