Гиганты-поставщики: кто кормит малышей в детских садах Ростова-на-Дону

Всего в этом году у предприятия 18 торгов с жалобами в ФАС. Часто причиной жалоб на торги с участием ООО «Соломко» является не минимальная цена победителя. Конкурентом Виктора Соломко во многих торгах является ИП Лохманова Инна Игоревна, которая со своей меньшей ценой проигрывает тендер ООО «Соломко». К примеру, контракт на поставку молока в «Гимназию №118» на сумму 2,6 млн рублей выиграл Соломко. Тогда, как на эти же торги претендовали ИП Лохманова Инна Игоревна с предложенной ценой в 1,9 млн рублей, и ООО «Мясной-Дон», предложившее на аукционе 2,3 млн рублей. В итоге, выиграл тендер Виктор Соломко, у которого цена не является минимальной, хотя, этого требует закон.