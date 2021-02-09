Гиганты-поставщики: кто кормит малышей в детских садах Ростова-на-Дону

Кто они - «гиганты-поставщики» в закупках еды для малышей областного центра, в материале корреспондента RostovGazeta.
Мясной король
Самые дорогие лоты в детских садах Ростова-на-Дону - поставка охлажденной говядины. В детсадах Ростова-на-Дону мясо поставляет в основном ИП Аведисьян Эдуард Христофорович (Основной вид деятельности - Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах). Всего в этом году ростовский производитель заключил с девятью детскими садами 11 контрактов на поставку говядины на сумму более 20 млн рублей.
За 2020 год бизнесмен заключил 176 контрактов на сумму свыше 103 млн рублей. Поставщик является добросовестным, по оценке «Спарк маркетинг». Всего за текущий год бизнесмен заключил контрактов на 74,6 млн рублей.
Мясо у ростовского бизнесмена Аведисьян Эдуарда заказали в этом году детские сады Ростова-на-Дону №8, 229, 175, 107, 220, 33, 275, 11 и 231.
Лучший молочник
Краснодарское предприятие ООО ТД «Арктика» прочно занял нишу поставок молока в детсады Ростова-на-Дону, начиная с прошлого года. Если в 2020 году компания выиграла 187 аукционов на поставку продукции в Ростов, то в текущем году у Торгового дома уже 360 заключенных контрактов. Общая сумма закупок, в которых выиграла компания, составляет более 150 млн рублей.
ТОП-заказчиков «Арктики»: детские сады Ростова-на-Дону №29, 107, 8, 175, 177, 33, 220, 11, 321, 229. Дошкольные учреждения в этом году заключили с Торговым домом по 4 - 5 контрактов на поставку молока.
ТД «Арктика» является самым «продуктивным» поставщиком детсадов Ростова-на-Дону по числу выигранных госконтрактов. Всего на счету у предприятия 357 заключенных закупок с дошкольными учреждениями города.
Негативных тенденций и судебных тяжб у предприятия по индикаторам сервиса «Спарк-маркетинг» нет, поставщик является добросовестным. Хотя, по числу торгов с жалобой в ФАС среди торгов с дошкольными учреждениями, предприятие ТД «Арктика» занимает первое место. Всего у компании 212 контрактов, на которые поступили жалобы в ФАС. Основные причины обращения в антимонопольное ведомство - торги без снижения 0-2% или торги с единственным участником.
Дошкольный бизнесвумен
Поставкой рыбы в детсады Ростова-на-Дону занимается ИП Лохманова Инна Игоревна. В этом году она выиграла в 221 закупке на поставку птиц, яиц, сахара, муки, фруктов и других продуктов.
В ТОП-лист заказчиков Лохмановой входят детские сады №: 275, 231, 142, 37, 192, 292, 58, 283, 164 и 7. Каждый из дошкольных учреждений заключил с бизнесвумен по 8 - 9 контрактов.
Всего с начала года предприниматель заключила контрактов на сумму свыше 19 миллионов рублей. Негативных индикаторов у поставщика нет.
Среди заключенных контрактов у ИП Лохмановой 20 закупок состоялись с жалобами в ФАС.
Фрукты и овощи
На третьем месте по числу заключенных контрактов с детсадами Ростова-на-Дону находится ростовское предприятие ООО «СП «Арпачинское». Компания занимается поставкой фруктов и овощей.
За текущий год «СП «Арпачинское» уже заключила с дошкольными учреждениями областного центра 202 контракта на сумму свыше 15 миллионов рублей. Всего же на счету у фирмы заключено контрактов на сумму более 56 миллионов рублей.
ТОП-заказчики предприятия: детские сады Ростова-на-Дону № 175 (1,7 млн рублей), 8 (1,7 млн рублей), 220 (1,6 млн рублей), 275 (1,6 млн рублей), 231 (1,4 млн рублей), 107 (1,4 млн рублей), 229 (1,4 млн рублей), 142 (1,3 млн рублей), 85 (1,2 млн рублей), 50 (1,2 млн рублей).
Штраф не помеха
Сахар, соки и муку в большом объеме поставляет в детские сады Ростова-на-Дону местная компания ООО «Соломко». За текущий год фирма заключила контрактов на сумму свыше 11 миллионов рублей (за 2020 год - более 47 млн руб.). Всего в этом году компания выиграла в 106 торгах детских садов Ростова-на-Дону.
Заключение контрактов дошкольных учреждений Ростова-на-Дону с этим предприятием вызывает сомнения, так как у компании десятки штрафов за прошлый год из-за просрочки исполнения поставщиком своих обязательств.
В этом году по этой же причине ООО «Соломко» оштрафовало «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ». Поставку заготовки для приготовления супов и бульонов (говяжий суповой набор) директор предприятия Виктор Соломко просрочил, в связи с чем его оштрафовали. Компанию штрафовали из-за просрочки поставок этому же ведомству в 2018 году (24 тысяч рублей) и в 2019 году (75 тысяч рублей).
Всего в этом году у предприятия 18 торгов с жалобами в ФАС. Часто причиной жалоб на торги с участием ООО «Соломко» является не минимальная цена победителя. Конкурентом Виктора Соломко во многих торгах является ИП Лохманова Инна Игоревна, которая со своей меньшей ценой проигрывает тендер ООО «Соломко». К примеру, контракт на поставку молока в «Гимназию №118» на сумму 2,6 млн рублей выиграл Соломко. Тогда, как на эти же торги претендовали ИП Лохманова Инна Игоревна с предложенной ценой в 1,9 млн рублей, и ООО «Мясной-Дон», предложившее на аукционе 2,3 млн рублей. В итоге, выиграл тендер Виктор Соломко, у которого цена не является минимальной, хотя, этого требует закон.
Закупки на 380 млн
В выборке «Спарк-Мониторинг» по поставкам продуктов питания участвуют 91 детсадов Ростова-на-Дону. Общая стоимость 1442 заключенных контактов составляет 387,5 миллионов рублей. Из них 545 закупок заключены с поставщиком, чья цена не была минимальной. Хотя, согласно ФЗ «О закупках», выигравшим торги на аукционе признается лицо, «предложившее наиболее низкую цену договора».
Состоялось 508 закупок без снижения 0-2%, 332 торга с единственным участником, заключено 248 контрактов со снижением в 25%.
В Федеральную антимонопольную службу поступило 218 жалоб из общего числа закупок, которые совершили детсады Ростова-на-Дону.