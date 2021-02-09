Священнику из Иванова отказали в назначении в баню

После получения отказа сотрудник РПЦ начал шантажировать свое начальство тем, что раскроет дисциплинарное дело 10-летней давности. Об этом информирует newsivanovo.ru.
Подавая просьбу о переводе, священник заявил, что просто хочет уйти от шумной жизни города. Вскоре стало известно, что на участке, примыкающем к территории храма в Плесе и являющемся, видимо, частью древней монастырской территории, работает частная компания «Плесский банный дом». Репутация у предприятия весьма сомнительная.
Теперь ясно, что настоятель не просто так хотел стать главным в этом храме. Участок земли под банным комплексом принадлежит отцу священника. В самом банном комплексе руководящую должность занимает дочь этого самого настоятеля.
Само заведение пользуется дурной репутацией. В нем реализуют алкоголь. Комплекс работает и по ночам. В бане устраивают так называемые «мальчишники» и «девичники».
Когда все выяснилось, в епархии решили, что их коллега не должен быть настоятелем храма, который соседствует с принадлежащим его семье банным комплексом. К тому же предприятие ведет крайне сомнительную деятельность. Священнику предложили на выбор другие храмы для службы, в которых нет настоятеля.
Сотрудник РПЦ ответил, что священник начал угрожать передачей в полицию материалов о дисциплинарном деле. Последнее рассматривали более 10 лет назад в женском монастыре в отношении одного священнослужителя. Обвинения тогда доказаны не были, но начальство все равно отправило подозреваемого в одну из самых отдаленных епархий РПЦ. Руководительницы храма также были понижены в званиях и переведены.
Следственный комитет Российской Федерации пока не направлял запросов по этому случаю. Но священник, который получил отказ в переводе в Плес, может в будущем реализовать свою угрозу епархии.