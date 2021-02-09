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Священнику из Иванова отказали в назначении в баню

9 февраля 2021, 16:33
Фото: commons.wikimedia.org
Экс-настоятель одного из самых крупных храмов города Иваново захотел получить пост настоятеля конкретного старинного храма города Плеса. Соответствующее прошение он направил руководству епархии.

После получения отказа сотрудник РПЦ начал шантажировать свое начальство тем, что раскроет дисциплинарное дело 10-летней давности. Об этом информирует newsivanovo.ru.

Подавая просьбу о переводе, священник заявил, что просто хочет уйти от шумной жизни города. Вскоре стало известно, что на участке, примыкающем к территории храма в Плесе и являющемся, видимо, частью древней монастырской территории, работает частная компания «Плесский банный дом». Репутация у предприятия весьма сомнительная.

Теперь ясно, что настоятель не просто так хотел стать главным в этом храме. Участок земли под банным комплексом принадлежит отцу священника. В самом банном комплексе руководящую должность занимает дочь этого самого настоятеля.

Само заведение пользуется дурной репутацией. В нем реализуют алкоголь. Комплекс работает и по ночам. В бане устраивают так называемые «мальчишники» и «девичники».

Когда все выяснилось, в епархии решили, что их коллега не должен быть настоятелем храма, который соседствует с принадлежащим его семье банным комплексом. К тому же предприятие ведет крайне сомнительную деятельность. Священнику предложили на выбор другие храмы для службы, в которых нет настоятеля.

Сотрудник РПЦ ответил, что священник начал угрожать передачей в полицию материалов о дисциплинарном деле. Последнее рассматривали более 10 лет назад в женском монастыре в отношении одного священнослужителя. Обвинения тогда доказаны не были, но начальство все равно отправило подозреваемого в одну из самых отдаленных епархий РПЦ. Руководительницы храма также были понижены в званиях и переведены.

Следственный комитет Российской Федерации пока не направлял запросов по этому случаю. Но священник, который получил отказ в переводе в Плес, может в будущем реализовать свою угрозу епархии.

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