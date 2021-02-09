Священнику из Иванова отказали в назначении в баню

Сотрудник РПЦ ответил, что священник начал угрожать передачей в полицию материалов о дисциплинарном деле. Последнее рассматривали более 10 лет назад в женском монастыре в отношении одного священнослужителя. Обвинения тогда доказаны не были, но начальство все равно отправило подозреваемого в одну из самых отдаленных епархий РПЦ. Руководительницы храма также были понижены в званиях и переведены.