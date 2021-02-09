Возможное нецелевое использование средств на реабилитацию Темерника выявили в Ростове

Речь идет о работах по реабилитации Темерника, которые велись с 2015 по 2017 годы. В частности указанные работы по уничтожению в иле зародышей возбудителей опасных для человека болезней не могут финансироваться за счет федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса», поскольку относятся к категории «обращение с отходами». Тем не менее на дезинвазию донных отложений, так называются такие работы, было направлено 6,9 миллиона рублей.