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Возможное нецелевое использование средств на реабилитацию Темерника выявили в Ростове

9 февраля 2021, 17:20
Фото: pixabay.com
Счетная палата РФ заподозрила Минприроды Ростовской области в нецелевом использовании бюджета на реабилитацию Темерника, пишет donnews.ru со ссылкой на «Анализ результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов».

Речь идет о работах по реабилитации Темерника, которые велись с 2015 по 2017 годы. В частности указанные работы по уничтожению в иле зародышей возбудителей опасных для человека болезней не могут финансироваться за счет федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса», поскольку относятся к категории «обращение с отходами». Тем не менее на дезинвазию донных отложений, так называются такие работы, было направлено 6,9 миллиона рублей.

В отчете СП РФ отмечается, что этот факт может говорить о признаках нецелевого использования бюджетных средств со стороны регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что донской столице приступили к подготовке к благоустройству «второй мили» непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник.

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