Экс-депутата в Таганроге осудили на два года за уклонение от налогов на 235 млн

В суде установили, что обвиняемый с 2013 по 2014 года уклонился от уплаты налога на общую сумму более 235 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями.