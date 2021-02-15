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Экс-депутата в Таганроге осудили на два года за уклонение от налогов на 235 млн

15 февраля 2021, 16:10
Фото: 1Медиаинвест
Генеральный директор ООО «Белый Двор Т» Артем Екушевский приговорен к двум годам колонии общего режима, он признал виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 235 миллионов рублей, сообщает пресс-службы областной прокуратуры.

Таганрогский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-депутата городской Думы, бывшего гендиректора ООО «Белый Двор Т» Артема Екушевского. Он признан виновным по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налога в особо крупном размере).

В суде установили, что обвиняемый с 2013 по 2014 года уклонился от уплаты налога на общую сумму более 235 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями.

«Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - рассказали в ведомстве.

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