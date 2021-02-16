В Ростовской области 18 муниципалитетов остались в «красной» зоне по коронавирусу

Posted 16 февраля 2021, 13:31
Published 16 февраля 2021, 13:31
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
В этом списке оказались Батайск, Гуково, Зверево, Зерноград, Кагальницкий, Константиновский, Мартыновский районы. Также это коснулось Миллеровского, Неклиновского, Песчанокопского районов.
«Я не знаю, как главы территорий будут докладывать неуспехи по этой ситуации. У меня даже фантазии не хватает, что можно сказать в оправдание», — заявил замглавы региона Сергей Бондарев.
Напомним, что в регионе с понедельника смягчили введенные из-за коронавируса ограничения. Однако это не коснулось несколько территорий, в которых неудовлетворительная обстановка с COVID-19.