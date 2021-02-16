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Posted 16 февраля 2021, 13:31

Published 16 февраля 2021, 13:31

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

В Ростовской области 18 муниципалитетов остались в «красной» зоне по коронавирусу

В Ростовской области 18 муниципалитетов остались в «красной» зоне по коронавирусу

16 февраля 2021, 13:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области на текущий момент в 18 муниципалитетах сохраняется неудовлетворительная ситуация с коронавирусом, прозвучало на заседании в правительстве региона.

В этом списке оказались Батайск, Гуково, Зверево, Зерноград, Кагальницкий, Константиновский, Мартыновский районы. Также это коснулось Миллеровского, Неклиновского, Песчанокопского районов.

«Я не знаю, как главы территорий будут докладывать неуспехи по этой ситуации. У меня даже фантазии не хватает, что можно сказать в оправдание», — заявил замглавы региона Сергей Бондарев.

Напомним, что в регионе с понедельника смягчили введенные из-за коронавируса ограничения. Однако это не коснулось несколько территорий, в которых неудовлетворительная обстановка с COVID-19.

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#Общество#Новости
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