На содержание светофоров в Батайске выделили 3,7 млн рублей

Posted 17 февраля 2021, 13:06
Published 17 февраля 2021, 13:06
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Деньги в размере 3,7 миллиона рублей выделили из городского бюджета, подать заявки на участие в конкурсе можно до 26 февраля 2021 года.
Подрядчик до конца текущего года должен будет проводить техническое обслуживание 78 светофоров на территории Батайска. В частности, проверять видимость цветов светофоров в дневное время, соответствие цикла работы заданному режиму и следить, чтобы на объектах не было никаких повреждений. Также в обязанности подрядчика входит очистка и покраска стоек светофоров.
Кроме того,до конца 2021 года отремонтируют светофорные объекты на четырех перекрестках в Таганроге.