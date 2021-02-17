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Posted 17 февраля 2021, 13:06

Published 17 февраля 2021, 13:06

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

На содержание светофоров в Батайске выделили 3,7 млн рублей

На содержание светофоров в Батайске выделили 3,7 млн рублей

17 февраля 2021, 13:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Администрация Батайска ищет подрядчика для выполнения работ по содержанию светофорных объектов города, сообщается на сайте госзакупок.

Деньги в размере 3,7 миллиона рублей выделили из городского бюджета, подать заявки на участие в конкурсе можно до 26 февраля 2021 года.

Подрядчик до конца текущего года должен будет проводить техническое обслуживание 78 светофоров на территории Батайска. В частности, проверять видимость цветов светофоров в дневное время, соответствие цикла работы заданному режиму и следить, чтобы на объектах не было никаких повреждений. Также в обязанности подрядчика входит очистка и покраска стоек светофоров.

Кроме того,до конца 2021 года отремонтируют светофорные объекты на четырех перекрестках в Таганроге.

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#Общество#Новости
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