На содержание светофоров в Батайске выделили 3,7 млн рублей

Подрядчик до конца текущего года должен будет проводить техническое обслуживание 78 светофоров на территории Батайска. В частности, проверять видимость цветов светофоров в дневное время, соответствие цикла работы заданному режиму и следить, чтобы на объектах не было никаких повреждений. Также в обязанности подрядчика входит очистка и покраска стоек светофоров.