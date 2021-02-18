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Posted 18 февраля 2021, 07:04

Published 18 февраля 2021, 07:04

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

В Ростовской области создали ткань, спасающую от заражения коронавирусом

В Ростовской области создали ткань, спасающую от заражения коронавирусом

18 февраля 2021, 07:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Новая ткань обладает высокими барьерными свойствами и из нее можно изготовить многоразовую защитную одежду для работников, имеющих риски инфицирования COVID-19, сообщили RostovGazeta в Торгово-промышленной палате Ростовской области.

В Ростовской области компанией из города Шахты разработан проект по производству инновационной ткани. Специалисты компании уверяют, что высокие барьерные свойства ткани станут отличным средством для защиты медиков ковидных госпиталей, поскольку новая ткань способна противостоять возбудителю COVID-19.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции компания перепрофилировала часть производственных мощностей для выпуска средств индивидуальной защиты. Ими сегодня снабжаются предприятия Ростовской области», — сообщили в ТПП РО.

Реализация инвестиционного проекта по производству защитной от вируса ткани потребует 300 миллионов рублей.

Торгово-промышленная палата Ростовской области направила обращение вице-президенту ТПП РФ Дмитрию Курочкину с просьбой поддержать заявку шахтинской компании о финансировании уникального проекта из средств Фонда развития промышленности.

Напомним, что с начала эпидемии почти две тысячи ростовских медиков заразились коронавирусом.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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