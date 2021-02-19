Ход конем: какая судьба уготована Ростовскому ипподрому

Летом 2019 года в СМИ появилась информация о том, что ростовский ипподром могут перенести на Левый берег Дона после появления там конно-спортивной школы. На ее строительство «Газпром» выделил деньги, велась подготовка земельного участка. Поговорили о грядущем строительстве конно-спортивной школы на Левом берегу Дона, о переносе туда ипподрома, и ничего не произошло. Однако вокруг Ростовского ипподрома летом 2020 года события развернулись неожиданно. Когда коневладельцы узнали, что с 1 августа им с 5 тыс. рублей до 14 тыс. руб поднимут арендную плату за денник, где стоят лошади, сделали вывод: их вытесняют для того, чтобы закрыть ипподром. Еще одним странным нововведением лета 2020 года стало то, что, несмотря на снятие ограничительных мер, ипподром так и не планировал открывать скаковой сезон. В начале июля неравнодушные люди объединились в некоммерческую организацию «Инициативная группа конников Дона». Они создали петицию о спасении ростовского ипподрома, направили обращение Президенту РФ Владимиру Путину и открытое письмо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.