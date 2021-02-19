Ход конем: какая судьба уготована Ростовскому ипподрому

Posted 19 февраля 2021, 08:55
Published 19 февраля 2021, 08:55
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Только так, по мнению архитекторов, можно спасти от массовой застройки не имеющий аналогов на юге России уникальный «зеленый» уголок в самом центре Ростова. Какова же сегодня ситуация с ростовским ипподромом, что происходит там на самом деле, разбирался корреспондент RostovGazeta.
Всемирная акция
Летом 2019 года в СМИ появилась информация о том, что ростовский ипподром могут перенести на Левый берег Дона после появления там конно-спортивной школы. На ее строительство «Газпром» выделил деньги, велась подготовка земельного участка. Поговорили о грядущем строительстве конно-спортивной школы на Левом берегу Дона, о переносе туда ипподрома, и ничего не произошло. Однако вокруг Ростовского ипподрома летом 2020 года события развернулись неожиданно. Когда коневладельцы узнали, что с 1 августа им с 5 тыс. рублей до 14 тыс. руб поднимут арендную плату за денник, где стоят лошади, сделали вывод: их вытесняют для того, чтобы закрыть ипподром. Еще одним странным нововведением лета 2020 года стало то, что, несмотря на снятие ограничительных мер, ипподром так и не планировал открывать скаковой сезон. В начале июля неравнодушные люди объединились в некоммерческую организацию «Инициативная группа конников Дона». Они создали петицию о спасении ростовского ипподрома, направили обращение Президенту РФ Владимиру Путину и открытое письмо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
В конце июля несогласные с руководством ипподрома владельцы лошадей устроили протестный марш верхом на своих скакунах. Помимо многих регионов России, манифестацию по спасению ростовского ипподрома поддержали конники Турции, Китая, Казахстана, Киргизии, Германии, Польши, Испании, ДНР. Во всех этих странах активисты с плакатами: «Спасите Ростовский ипподром!» выходили на улицы, фотографировались и размещали фото в социальных сетях. Масштабная общероссийская акция приобрела характер всемирной, после чего руководство «Юга Руси» пообещало возобновить скачки в августе и оставить прежнюю цену на стоимость денника — 5 тыс. рублей.
Тотализатор пропал
Обещание было сдержано.
«Скачки действительно провели, но зрителей на них не пускали. Сделать ставки тоже не получилось - тотализатор не работал. Да и стало известно, что в 2021 году тотализатор тоже работать не будет», - рассказывает спортивный игрок Николай.
Оказалось, что в сентябре 2020 года Ростовский ипподром отказался от лицензии тотализатора. В «Ассоциации конно-спортивных тотализаторов» корреспонденту RostovGazeta пояснили, что ничего страшного не произошло, потому что много ипподромов в России работают без тотализатора.
«Ипподром организует событие, а тотализатор лишь принимает на него ставки. Но для того, чтобы была возможность делать ставки, тотализатор должен иметь лицензию», - уточняет генеральный директор Ассоциации конно-спортивных тотализаторов Сергей Побочий.
Он добавляет, что отсутствие лицензии на тотализатор, сегодня, в век информационных технологий, не является проблемой. На условии договоренности, в сезон скачек, посетители ростовского ипподрома смогут делать ставки онлайн. Например, принимать ставки на ростовских лошадей сможет Пятигорский ипподром, который до октября принимал ставки на английские бега и скачки. Или же Росипподром, который и сегодня принимает ставки на французские бега и скачки.
«По поводу лицензии на тотализатор мы долго работали с Ростовским ипподромом. Но недавно его собственники заявили, что «переориентируют» свой бизнес. Это их право. Я надеюсь, что объект все-таки и дальше будет использоваться по назначению, и что на нем не построят нечто типа торгового центра», - комментирует Сергей Побочий.
Воссоздали историю
Обращение конников к Владимиру Путину принесло определенный результат. Электронное письмо зарегистрировали и направили в компетенцию Правительства Ростовской области и Министерства спорта России.
Вопрос сохранения ипподрома был рассмотрен на заседании общественного совета при Минкульте региона, в ноябре 2020 года. Ростовские архитекторы выступили почти единогласно: рекомендовать Комитету по охране объектов культурного наследия (ОКН) включить Ростовский ипподром в перечень выявленных объектов с признаками культурного наследия.
Ведущий историк отдела архитектурного и исторического наследия ГАУК РО «Донское наследие» Александр Харченко рассказывает, что ростовский ипподром является старейшим объектом донской земли.
«Его история началась еще в 1878 году, когда ростовские и нахичеванские купцы, занимавшиеся покупкой и разведением породистых лошадей, образовали из своей среды «Любительский кружок Ростово-Нахичеванского на Дону Общества конского бега», - уточняет Харченко. - Первое изображение ипподрома встречается на карте 1897 года, а официально он был открыт в 1902 году «в присутствии войскового атамана генерал-лейтенанта от кавалерии Константина Клавдиевича Максимовича, городского головы Ростова Горбачева и градоначальника Нахичевани Минаса Балабанова».
«На ипподроме проходили знаковые для Ростова события. И признание его объектом культурного наследия никак не повлияет на то, что у ипподрома есть собственник, и он планирует в дальнейшем использовать это пространство, - отмечает архитектор Александр Кожин. - На ипподроме можно вновь проводить конные парады, а также многие другие масштабные мероприятия, не связанные с конным спортом».
С ним соглашается и первый заместитель атамана Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», член общественного совета Михаил Беспалов. Он отмечает, что у ипподрома есть владелец, который «может заработать миллионы, если не миллиарды, если продаст ипподром». Но сохранить это место как достопримечательность юга России надо обязательно.
«Не так много ипподромов у нас в стране находится в центре города. На его территории сохранились исторические здания, в том числе, относящиеся к началу ХХ века – конюшни, манеж. Надо привести в порядок, чтобы это место стало интересным для людей», - подчеркивает Михаил Беспалов.
Ростовские архитекторы сошлись во мнении, что территория Ростовского ипподрома не должна превращаться в строительную площадку с дальнейшим появлением на ней множества жилых высоток.
Не по плану
Казалось бы - инцидент исчерпан. Решение о рекомендации включить ипподром в список ОКН принято, но этот вопрос так и завис в воздухе. Конники Дона рассказали, что сертификат о признании объекта памятником должны были выдать еще в декабре 2020 года. Также должна была появиться и соответствующая табличка на входе. Но этого не произошло. Решение перенесли на январь. Но в январе, как и в феврале, тоже не последовало никаких действий.
И хотя некоторые ростовские бизнесмены признались корреспонденту RostovGazeta в нецелесообразном использовании гигантского участка ипподрома в центре города всего лишь несколько дней в году, противников у этого мнения оказалось гораздо больше.
«Соревнования между скакунами и испытания лошадей здесь проходят с весны и весь летний период, о каких нескольких днях в году идет речь? На ипподроме любой желающий может научиться верховой езде на лошади. И если бы у предприятия был рачительный хозяин, который не развалил, а вложил бы в него средства, грамотно организовал работу, в том числе и с проведением масштабных городских акций, то объект можно вывести из глубокого кризиса, - делится мнением завсегдатай скачек на ростовском ипподроме, бизнесмен Алексей. - Ростовской ипподром — это объект международного уровня. Ведь вспомните Ростовский саммит в 2007 году, который состоялся на его территории. Приз Владимира Путина тогда собрал лучших скаковых лошадей со всех ипподромов страны».
Представители «Инициативной группы конников Дона» тоже неоднократно заявляли о том, что проведя ремонт и внеся изменения в деятельность ростовского ипподрома, он будет приносить прибыль. Это мнение на встречах с конниками выслушал руководитель «Юга Руси» Сергей Кислов. На встречах с ними Кислов тепло говорил о том, какие они молодцы, и что «региону нужны люди, которые душой болеют за любимое дело».
«Кислов велел нам подготовить бизнес-план по развитию ростовского ипподрома. Мы разработали бизнес-план, он у нас есть. Но на контрольную встречу, на которой мы должны были презентовать ему свой проект, Кислов так и не пришел», - сообщает активистка Надежда Зубова.
Персоны нон грата
Активисты рассказывают, что все встречи и с первым заместителем губернатора Ростовской области по вопросам АПК Виктором Гончаровым, и с министром сельского хозяйства региона Константином Рычаловским, проходили в теплой обстановке полного взаимопонимания.
«С нами соглашались, нас поддерживали. Но на практике мы видим, что ничего не меняется», - рассказывают конники Дона.
Архитекторы, не пожелавшие назвать своих имен, сообщили RostovGazeta, что после рекомендации внести ростовский ипподром в список выявленных ОКН, со стороны «Юга Руси» началось тихое сопротивление.
«Компания стала собирать мнения других экспертов, новой комиссии, которая склоняется к тому, что ростовский ипподром не обладает признаками объекта культурного наследия, - признается собеседник. - Похоже, собственник только сделал вид, что смирился с отсутствием возможности застроить такой лакомый для Ростова земельный участок. А на деле ищет пути для обхода внезапно возникших препятствий».
На условии анонимности источник признался RostovGazeta, что конники решили пока отказаться от публичных комментариев для прессы.
«Им сейчас любыми способами закрывают доступ на ипподром. Не пускают. Например, после выхода в СМИ недавней статьи под запрет посещения ипподрома попал руководитель «Инициативной группы конников Дона» Юрий Шамброт», - сообщил спикер, не пожелавший назвать свое имя.
Странный двойник
В Ростовском ипподроме опровергли все предположения о возможной застройке территории жилым комплексом.
«Строительство жилых домов, как и перенос объекта на Левый берег Дона не планируется. Возможно, на Левом берегу Дона кто-то и захочет построить другой, свой ипподром, но это будем не мы», - сообщили в дирекции ипподрома.
Тренер по верховой езде тоже подтвердила эту информацию, пригласив корреспондента RostovGazeta в гости, покататься верхом на лошади. Она отметила, что ипподром продолжает свою работу в штатном режиме и не собирается прекращать.
Однако, судя по сообщениям в соцсетях, коневладельцев очень озадачило появление в июне 2020 года нового юридического лица — компании ООО «Ипподром Ростовский». Отличие фирмы с новым называнием от существующего ООО «Ростовский ипподром» заключается лишь в одной неприметной на первый взгляд детали. Помимо стандартной «деятельности спортивных объектов», в числе дополнительных видов в ООО «Ипподром Ростовский» заявлено строительство жилых и нежилых зданий, а также строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
По данным информационной системы «Спарк», открытость ООО «Ипподром Ростовский» по пятибалльной шкале оценена всего на два балла (деятельность фирмы-двойняшки оценена в 4,5 балла). А любая другая информация о работе новой компании отсутствует.
Спасти экологию
Рассмотрев обращение ростовских конников, депутаты КПРФ пришли к неутешительному выводу.
«Это раньше все было государственное. Теперь же — все частное. Поэтому дальнейшая судьба Ростовского ипподрома зависит только от собственника. Что взбредет в голову владельцу «Югу Руси», то он и сделает», - сообщает руководитель фракции КПРФ в ЗСРО Евгений Бессонов.
Депутат рассказывает, что по обращениям ростовчан, губернатору Дона были направлены депутатские запросы о том, что Ростовский ипподром должен стать достоянием Ростовской области.
«В правительстве вышли на собственника ипподрома, и методами не рыночными, а «социалистическими» смогли пока что решить этот вопрос. Но как долго этими методами можно будет сдерживать ипподром от застройки — неизвестно», - уточняет Евгений Бессонов.
Он добавляет, что сейчас депутаты КПРФ выступают с инициативой больше не согласовывать ни одного строительства до тех пор, пока в Ростове в достаточном количестве не будут разбиты парки и скверы.
«Если в городе появляется свободный земельный участок — на этом месте должен быть парк. Хватит нам жилой застройки, уже дышать нечем, нужно спасать экологию и увеличивать зеленые насаждения», - уверен депутат.
Он делится мнением, что ростовским предпринимателям невыгодно содержать ипподром. Все хотят много денег, поэтому куда интереснее плотно заселить земельный участок высотками.
«Но жилья в Ростове построено и строится очень много. Пора разгружать город. Текущая инфраструктура не справляется. Ростов переполнен. И мое мнение таково, что в регионе должен развиваться конный спорт. Но, к сожалению, региональным властям сложно противостоять таким компаниям, как «Юг Руси». Чаще всего, приходится уступать», - комментирует ситуацию политолог Антон Бредихин.
Начали с малого
Сегодня дирекция ростовского ипподрома создает свою общественную организацию - Союз донских конников. Похожая уже есть в Краснодаре, и она хорошо помогает развитию конного спорта. Однако представители «Инициативной группы конников Дона» опасаются, что в члены «Союза» ростовского ипподрома войдут лишь определенные лица, преследующие коммерческую цель дирекции ипподрома и «Юга Руси».
«Если руководство ростовского ипподрома действительно заинтересовано в сохранении объекта, как всячески нам пытаются это показать, то в их «Союзе» обязательно должны быть независимые конники и коневладельцы, а не заинтересованные или подневольные лица. Надо общими усилиями решать возникающие задачи, и следить за выполнением каждого обещания дирекции ипподрома», - уверенны активисты.
Вхожие на ипподром отмечают, что объект по-прежнему пребывает в плачевном состоянии. И хотя архитекторы призвали дирекцию предприятия навести порядок, а руководство, в свою очередь, пообещало что-то сделать, ничего не происходит.
«Пока что начали с самого малого. Возле ипподрома сегодня ведется обрезка сухих веток, убирают аварийные деревья», - отмечают очевидцы.