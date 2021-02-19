rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2021, 07:15

Published 19 февраля 2021, 07:15

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

В Ростовской области привитые врачи вновь заразились коронавирусом

В Ростовской области привитые врачи вновь заразились коронавирусом

19 февраля 2021, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Случаи заболевания коронавирусом после введения первой части вакцины «Спутник V» зафиксировали в Ростовской области, сообщила главный инфекционист регионального министерства здравоохранения Светлана Водяницкая.

Как рассказала Водяницкая в эфире телеканала «Дон-ТР», получившие первый компонент вакцины врачи вновь заразились в «красной зоне». Количество заболевших медиков не сообщается, течение болезни при этом обычное, в средне-тяжелой форме.

Происходит это потому, что иммунитет после введения вакцины появляется примерно через 42 дня, а перерыв между двумя прививками 21 день. Если заражение ковидом или любым другим заболеванием происходит между двумя прививками, то получение второго компонента противопоказано и после выздоровления начинать вакцинацию придется заново.

Читайте также: Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса открыли в Ростове

Материалы по теме
Более 21 тыс жителей Ростовской области сделали прививку от коронавирусаБолее 18 тыс ростовчан сделали прививки против коронавируса
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика