В Ростовской области привитые врачи вновь заразились коронавирусом

Posted 19 февраля 2021, 07:15
Published 19 февраля 2021, 07:15
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Как рассказала Водяницкая в эфире телеканала «Дон-ТР», получившие первый компонент вакцины врачи вновь заразились в «красной зоне». Количество заболевших медиков не сообщается, течение болезни при этом обычное, в средне-тяжелой форме.
Происходит это потому, что иммунитет после введения вакцины появляется примерно через 42 дня, а перерыв между двумя прививками 21 день. Если заражение ковидом или любым другим заболеванием происходит между двумя прививками, то получение второго компонента противопоказано и после выздоровления начинать вакцинацию придется заново.