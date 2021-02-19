В Ростовской области привитые врачи вновь заразились коронавирусом

Происходит это потому, что иммунитет после введения вакцины появляется примерно через 42 дня, а перерыв между двумя прививками 21 день. Если заражение ковидом или любым другим заболеванием происходит между двумя прививками, то получение второго компонента противопоказано и после выздоровления начинать вакцинацию придется заново.