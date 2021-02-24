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Posted 24 февраля 2021, 10:57

Published 24 февраля 2021, 10:57

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

Житель Ростовской области сжег машину, в которой кончился бензин

Житель Ростовской области сжег машину, в которой кончился бензин

24 февраля 2021, 10:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области задержали местного жителя, который угнал и сжег автомобиль, сообщает региональное УМВД.

Житель Азова решил покататься и попытался угнать «ВАЗ-21043», но завести его не получилось. Тогда он повредил дверь «ВАЗ-2107», соединил провода зажигания и завел автомобиль.

«Подозреваемый катался, пока не закончился бензин. После этого он поджег транспорт», — сказано в сообщении.

Владельцы автомобилей обратились в полицию, после чего угонщика задержали. По данному факту завели уголовное дело.

Максимальное наказание по делу составляет пять лет колони. Ранее внедорожник за 6 млн руб украл житель Ростовской области.

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