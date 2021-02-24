Житель Ростовской области сжег машину, в которой кончился бензин

Posted 24 февраля 2021, 10:57
Published 24 февраля 2021, 10:57
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
Житель Азова решил покататься и попытался угнать «ВАЗ-21043», но завести его не получилось. Тогда он повредил дверь «ВАЗ-2107», соединил провода зажигания и завел автомобиль.
«Подозреваемый катался, пока не закончился бензин. После этого он поджег транспорт», — сказано в сообщении.
Владельцы автомобилей обратились в полицию, после чего угонщика задержали. По данному факту завели уголовное дело.
Максимальное наказание по делу составляет пять лет колони. Ранее внедорожник за 6 млн руб украл житель Ростовской области.