Вооруженные охотничьим ружьем неизвестные ограбили офис микрозаймов в Ростове

ЧП произошло в организации «Быстроденьги» по улице Ленина, 101. Telegram-канал «Че по Ростову?» Сообщает, что двое мужчин в черной одежде, с масками на лицах забрали из кассы 129 тысяч рублей. Преступники угрожали сотрудникам офиса охотничьи ружьем.