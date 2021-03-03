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Posted 3 марта 2021, 12:19

Published 3 марта 2021, 12:19

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Вооруженные охотничьим ружьем неизвестные ограбили офис микрозаймов в Ростове

Вооруженные охотничьим ружьем неизвестные ограбили офис микрозаймов в Ростове

3 марта 2021, 12:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону произошло ограбление офиса микрозаймов, полицейские разыскивают подозреваемых, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

ЧП произошло в организации «Быстроденьги» по улице Ленина, 101. Telegram-канал «Че по Ростову?» Сообщает, что двое мужчин в черной одежде, с масками на лицах забрали из кассы 129 тысяч рублей. Преступники угрожали сотрудникам офиса охотничьи ружьем.

«Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленное на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению», — рассказали в региональной полиции.

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