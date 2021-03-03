Вооруженные охотничьим ружьем неизвестные ограбили офис микрозаймов в Ростове

Posted 3 марта 2021, 12:19
Published 3 марта 2021, 12:19
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
ЧП произошло в организации «Быстроденьги» по улице Ленина, 101. Telegram-канал «Че по Ростову?» Сообщает, что двое мужчин в черной одежде, с масками на лицах забрали из кассы 129 тысяч рублей. Преступники угрожали сотрудникам офиса охотничьи ружьем.
«Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленное на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению», — рассказали в региональной полиции.