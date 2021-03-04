«Ради Tik-Tok»: школьники объявили войну жителям Ростова

На улице Нансена школьники залезли на крышу 16-этажного дома. Они решили себя развлечь тем, что бросали вниз бутылки.
«Бутылка, сброшенная с такой высоты, чудом пролетела раньше, чем идущая девушка прошла мимо. Родителям нужно следить за досугом своих детей», — заявила автор публикации.
Она предположила, что дети снимали видео для Tik-Tok. При этом некоторые пользователи в комментариях начали защищать их, утверждая, что подростки таким образом познают мир.
Многих заинтересовал вопрос, почему в этом доме не закрыта крыша. Ранее более 20 школьников задержали на незаконных акциях в Ростове.