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«Ради Tik-Tok»: школьники объявили войну жителям Ростова

4 марта 2021, 11:28
Фото: pexels.com
Tik-Tok
В Ростове-на-Дону группа подростков забралась на крышу многоэтажного дома и бросала вниз бутылки, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На улице Нансена школьники залезли на крышу 16-этажного дома. Они решили себя развлечь тем, что бросали вниз бутылки.

«Бутылка, сброшенная с такой высоты, чудом пролетела раньше, чем идущая девушка прошла мимо. Родителям нужно следить за досугом своих детей», — заявила автор публикации.

Она предположила, что дети снимали видео для Tik-Tok. При этом некоторые пользователи в комментариях начали защищать их, утверждая, что подростки таким образом познают мир.

Многих заинтересовал вопрос, почему в этом доме не закрыта крыша. Ранее более 20 школьников задержали на незаконных акциях в Ростове.

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