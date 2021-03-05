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Posted 5 марта 2021, 07:28

Published 5 марта 2021, 07:28

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Массовое отравление алкоголем предотвратили в Ростове

Массовое отравление алкоголем предотвратили в Ростове

5 марта 2021, 07:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Ростовской области занималась продажей в магазине контрафактного алкоголя, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские провели проверку в одном из продуктовых магазинов в Мясниковском районе. Здесь обнаружили 50 бутылок популярных торговых марок водки с признаками фальсификации.

«Весь алкоголь отправили на хранение, часть партии передали на исследования. Оказалось, что спиртное опасно для жизни и здоровья потребителей», — заявили в управлении.

Отмечается, что в отношении 26-летней девушки завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет два года заключения.

Ранее две тысячи психотропных капсул и коньяк нес житель Ростова товарищам в колонию.

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