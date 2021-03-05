Массовое отравление алкоголем предотвратили в Ростове

Posted 5 марта 2021, 07:28
Published 5 марта 2021, 07:28
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Полицейские провели проверку в одном из продуктовых магазинов в Мясниковском районе. Здесь обнаружили 50 бутылок популярных торговых марок водки с признаками фальсификации.
«Весь алкоголь отправили на хранение, часть партии передали на исследования. Оказалось, что спиртное опасно для жизни и здоровья потребителей», — заявили в управлении.
Отмечается, что в отношении 26-летней девушки завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет два года заключения.