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Posted 9 марта 2021, 07:35

Published 9 марта 2021, 07:35

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Ростов оказался на 37 месте мирового рейтинга пробок

Ростов оказался на 37 месте мирового рейтинга пробок

9 марта 2021, 07:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пробки в Ростове-на-Дону оказались одними из самых серьезных во всем мире, говорится в исследовании портала TomTom Traffic Index.

Уровень загрузки улиц достигает 34%. При этом за год этот показатель упал примерно на 6%, в 2020 году высокий трафик фиксировался в течение 51 дня.

На первом месте расположилась Московская область, на втором и третьем — Мумбаи и Богота.

Ростов в рейтинге граничит с городами Японии, Греции и Тайваня. Всего для исследования взяли 416 городов со всего мира.

При этом в список не попал Краснодар, несмотря на постоянные жалобы горожан на заторы. Ранее в сплошную пробку превратилась Вавилова в Ростове после закрытия моста

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