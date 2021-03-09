Ростов оказался на 37 месте мирового рейтинга пробок

Posted 9 марта 2021, 07:35
Published 9 марта 2021, 07:35
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Уровень загрузки улиц достигает 34%. При этом за год этот показатель упал примерно на 6%, в 2020 году высокий трафик фиксировался в течение 51 дня.
На первом месте расположилась Московская область, на втором и третьем — Мумбаи и Богота.
Ростов в рейтинге граничит с городами Японии, Греции и Тайваня. Всего для исследования взяли 416 городов со всего мира.
При этом в список не попал Краснодар, несмотря на постоянные жалобы горожан на заторы. Ранее в сплошную пробку превратилась Вавилова в Ростове после закрытия моста