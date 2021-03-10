rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта 2021, 07:05

Published 10 марта 2021, 07:05

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

вода

Власти Ростова потребовали отменить плату за вонючую воду

10 марта 2021, 07:05
Фото: Медиахолдинг1Mi. вода
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что «Ростовводоканал» должен пересчитать плату за некачественную воду, прозвучало на совещании.

Напомним, что ростовчане жаловались на зеленую воду из-под крана, которая пахнет рыбой. В «Водоканале» им посоветовали сменить реку, после чего в ситуацию вмешался губернатор. Он раскритиковал представителей компании и потребовал решить проблему.

Оказалось, что есть специальная установка для очистки воды, но она не подключена. По прогнозам, запах должен был появиться в конце марта, но ситуация изменилась.

Логвиненко заявил главе «Ростовводоканала» Алексею Тейге, что необходимо пересчитать плату за воду. По его словам, люди пострадали от неприятного запаха.

«Вы заявили, что вода нормальная, но тысячи горожан с этим не согласны. Вода имеет зеленый оттенок, и ей нельзя пользоваться», — уточнил сити-менеджер.

Материалы по теме
Реальные зарплаты и рыбная вода: итоги недели в РостовеРыбный запах воды в Ростове устранят в течение недели
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика