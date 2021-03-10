Власти Ростова потребовали отменить плату за вонючую воду

Posted 10 марта 2021, 07:05
Published 10 марта 2021, 07:05
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Напомним, что ростовчане жаловались на зеленую воду из-под крана, которая пахнет рыбой. В «Водоканале» им посоветовали сменить реку, после чего в ситуацию вмешался губернатор. Он раскритиковал представителей компании и потребовал решить проблему.
Оказалось, что есть специальная установка для очистки воды, но она не подключена. По прогнозам, запах должен был появиться в конце марта, но ситуация изменилась.
Логвиненко заявил главе «Ростовводоканала» Алексею Тейге, что необходимо пересчитать плату за воду. По его словам, люди пострадали от неприятного запаха.
«Вы заявили, что вода нормальная, но тысячи горожан с этим не согласны. Вода имеет зеленый оттенок, и ей нельзя пользоваться», — уточнил сити-менеджер.