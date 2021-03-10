Власти Ростова потребовали отменить плату за вонючую воду

Напомним, что ростовчане жаловались на зеленую воду из-под крана, которая пахнет рыбой. В «Водоканале» им посоветовали сменить реку, после чего в ситуацию вмешался губернатор. Он раскритиковал представителей компании и потребовал решить проблему.