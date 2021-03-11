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Posted 11 марта 2021, 13:14

Published 11 марта 2021, 13:14

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Сколько можно терпеть: сиротам в Ростовской области дали жилье с запахом нечистот

11 марта 2021, 13:14
В Ростовской области началась проверка после появившейся информации о выдаче сиротам неудовлетворительного качества жилья, сообщили в региональном УСКР.

В Интернете появилась информация, что в Кагальницком районе выдали непригодные для проживания помещения. Одной из проблем стало то, что они плохо обогреваются.

Говорилось, что в комнатах и подъезде есть запах нечистот. Кроме того, никто не благоустроил прилегающую к дому территорию.

«Сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося. После этого будет принято соответствующее решение», — сказано в сообщении.

Ранее прокуратура Ростова не нашла виновных в появлении плесени в новых квартирах сирот.

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