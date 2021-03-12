Сама себе подарила: бухгалтера в Ростовской области уличили в присвоении средств

Posted 12 марта 2021, 14:41
Published 12 марта 2021, 14:41
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Женщину подозревают в мошенничестве. По версии следователей бухгалтер в конце 2019 года выявила на расчетном счету учреждения образования неизрасходованные 100 тысяч рублей. Не долго думая, она оформила фиктивные документы, согласно которым организация, якобы, приобрела имущество для собственных нужд. Деньги женщина перечислила себе на карту.
«В настоящее время следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы за крупное хищение в размере более 2 миллионов рублей.
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