Сама себе подарила: бухгалтера в Ростовской области уличили в присвоении средств

Женщину подозревают в мошенничестве. По версии следователей бухгалтер в конце 2019 года выявила на расчетном счету учреждения образования неизрасходованные 100 тысяч рублей. Не долго думая, она оформила фиктивные документы, согласно которым организация, якобы, приобрела имущество для собственных нужд. Деньги женщина перечислила себе на карту.