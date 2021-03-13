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Posted 13 марта 2021, 08:27

Published 13 марта 2021, 08:27

Modified 1 октября, 13:46

Updated 1 октября, 13:46

Еще 25 жизней унес коронавирус в Ростовской области

13 марта 2021, 08:27
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области жертвами новой коронавирусной инфекции стали еще 25 местных жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз в регистр умерших пациентов с диагнозом COVID-19 попали девять женщин в возрасте от 51 до 81 года и 16 мужчин от 55 до 83 лет.У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, которые стали причиной осложнений при коронавирусе.

За весь период в Ростовской области скончались 3307 пациентов с COVID-19. Доля смертей среди инфицированных превысила 4,3%.

Всего инфекцией заразились за весь период 76486 человек. Выздоровели уже больше 88% заболевших или 67516 пациентов. Прививку сделали 101462 местных жителя, а полную вакцинацию прошли 53429 человека.

Ранее в Ростове приостановили работу два мобильных пункта вакцинации от коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
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