Еще 25 жизней унес коронавирус в Ростовской области

На этот раз в регистр умерших пациентов с диагнозом COVID-19 попали девять женщин в возрасте от 51 до 81 года и 16 мужчин от 55 до 83 лет.У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, которые стали причиной осложнений при коронавирусе.